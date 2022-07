En las últimas horas, Daniel Cataño habló con Espn sobre todo. El jugador se refirió a su polémica salida del Tolima, la llegada a Millonarios y sus nuevos objetivos.

Y es que unas de las jugadas que marcó fuertemente su futuro fue aquel penalti que desperdició en la final de vuelta ante Atlético Nacional que pudo haber definido la serie y darle el título aún ‘Vinotinto y Oro’.

Sin embargo esto no fue así y segundos después de errar el penalti, fue expulsado tras un golpe que revisaron el VAR contra Kevin Mier luego del rebote que dio el guardameta del Verdolaga.

Sobre esto dijo que “a mí me toca darle vuelta a la página. Ahora pertenezco a Millonarios y tengo que trabajar fuerte porque tengo una niña, mi esposa, mis padres, mis hermanos… En algún momento el Dios del fútbol me dará la revancha”.

Luego dijo que sobre esa final también se habla a la interna de Millonarios con sus nuevo compañeros. “En el camerino de Millonarios a veces dicen que le estaban haciendo fuerza al Tolima y que donde no hubiera botado el penal y el árbitro no me expulse, la historia hubiera sido distinta. Queda esa espinita ahí”.