El equipo que utilizaría Millonarios para enfrentar al Deportivo Cali

Millonarios recibirá este sábado 6 de agosto al Deportivo Cali en un duelo de líder y colero, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La fecha 6 de la Liga BetPlay-II tendrá uno de los partidos más importantes, pues ambos equipos viven actualidades diferentes. Por un lado el conjunto ‘Embajador’ que logró estar en el primer lugar de la tabla de posiciones después de su triunfo en los últimos minutos frente al Unión Magdalena. Por otra parte el conjunto ‘Azucarero’ que no la pasa nada bien ante los malos resultados, espera recuperarse en Bogotá.

En la semana los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron jornadas de entrenamiento sin contratiempos y todo indica que el entrenador pondrá a sus mejores jugadores para ganar el encuentro y seguir sumando en la lucha por clasificar lo más rápido posible.

En el último encuentro del club ‘Azul’ se pudo ver la más probable nómina para este juego y además los futbolistas que debido a lesiones no podrán ser parte del encuentro, ni siquiera en el banco.

En declaraciones del entrenador en la previa del juego dejó claro que sus dirigidos no pueden dejarse llevar del presente que vive el Cali, y que esperan que la situación mejore para su rival, pero no ante ellos. “Es un equipo que en cualquier momento va a cambiar su historia y los resultados, ojalá no sea contra nosotros. Tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer, no podemos basarnos en el rendimiento que hoy tiene Deportivo Cali, porque solo tenga un punto no deja de ser un equipo grande ni fuerte. Debemos hacer un muy buen partido.”.

Posible formación de Millonarios

Álvaro Montero; Ricardo Rosales, Andrés Linás, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza; Larry Vásquez, Juan Carlos Pereira; Carlos Gómez, David Silva, Daniel Ruiz; Luis Carlos Ruiz.

El partido entre Millonarios y Deportivo Cali se jugará el sábado 6 de agosto a las 8:15 p.m., en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.