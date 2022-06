Dura crítica de Faustino Asprilla a Millonarios y a Daniel Ruiz

Siguen los comentarios contra Millonarios tras la eliminación en la Liga BetPlay 2022 – I, en donde llegará a la última fecha de cuadrangulares sin opciones de avanzar a la final.

Uno de los que criticó fuertemente a los de Gamero fue Faustino Asprilla, exjugador que ahora se dedica al análisis futbolístico en Espn, espacio televisivo donde también habló de Daniel Ruiz, quien para él no apareció en momentos claves del torneo.

“Lo que pasa es que Millonarios depende mucho de dos jugadores, que son este muchachito Ruiz (Daniel) y de Macalister (Silva). Ruiz no apareció en los partidos contra Junior, ni contra Nacional”, inició el ‘Tino’.

Y agregó que “creo que también se le cansó mentalmente. Millonarios era favorito, con el tema ese del punto invisible, era favorito y no pudo sostenerlo. Cuando Nacional pasó a ser primero, en Millonarios no fueron capaces con esa responsabilidad”.

“Hay que sacar la casta, la experiencia en momentos clave. En Millonarios no fueron capaces. Es que depende de dos jugadores y el técnico no pudo darles descanso. Gamero no tiene de donde echar mano, ahora le tienen que dar dos jugadores por puesto”, siguió.

Entre tanto, Millonarios se alista para enfrentar este miércoles a Atlético Bucaramanga en el Alfonso López y de esta manera dará por terminada la temporada 2022 – I.