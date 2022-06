Las criticas sobre la eliminación de Millonarios en la Liga BetPlay I siguen en el ámbito de los medios de comunicación y Jorge Bermúdez no ocultó lo que piensa.

Después del empate frente a Atlético Nacional en la más reciente fecha de los cuadrangulares el equipo ‘Embajador’ ha recibido muchas críticas y hasta se ha hablado de fracaso después de ser el gran favorito del torneo y quedar eliminado. Alberto Gamero al finalizar el juego habló en conferencia de prensa y dejó claro su pensamiento sobre el proceso y dijo que tuvo algunas fallas pero que no ha sido un fracaso.

El periodista de ESPN, Jorge Bermúdez expresó su comentario sobre la situación que vivió Millonarios y afirmó que, “Campeones morales entonces, campeones sin copa y sin vuelta olímpica. Millonarios no ha podido porque es limitado en su estilo de juego”.

La situación en los últimos partidos del club ‘Azul’ no fue regular como lo que mostró en el todos contra todos y por el contrario las falencias volvieron a existir en la parte semifinal del campeonato. Bermúdez también se atrevió a compara a Millonarios con Atlético Nacional y Deportes Tolima. “Ante Junior, cuando le pasaron encima y lo dominaron, no fue bueno defendiendo. No ganan porque cuando los ponen a hacer otra cosa no tienen el recurso, lo que sí hacen en Junior, Tolima y Nacional”.

+¿Cuántos goles marcó Luis Carlos Ruíz en la Liga BetPlay I?

+Oficial. Millonarios confirma su nuevo delantero

Mientras los jugadores están en vacaciones los dirigentes ya dieron la primera noticia del segundo semestre con incorporación de Luis Carlos Ruíz quien ya firmó contrato con el equipo y será uno de los encargados de anotar los goles que le faltaron al equipo en el primer semestre.