Millonarios ultima detalles para enfrentar este viernes a Envigado en lo que será el comienzo de la fecha 4 de la Liga Betplay 2022, que se disputará en El Campín.

A razón de ello, este jueves, el cuadro ‘Albiazul’ brindó una conferencia de prensa y allí estuvo el técnico Alberto Gamero, quien hizo referencia a uno de los temas que más preocupa a los hinchas de Millonarios y tiene que ver con la posible salida de Daniel Ruiz y Andrés Llinás.

+ ¿Por qué en redes se habla de #FalcaoAMillos?

“Que yo sepa, no hemos recibido buenas ofertas por (Andrés) Llinás y (Daniel) Ruíz. Ojalá que no salgan propuestas por ellos, hoy están jugando porque no han recibido ofertas. Es difícil sostener un jugador que recibe una buena propuesta”.

Y agregó que “Ojalá no salgan propuestas buenas y se puedan quedar aquí (risas). Hoy no hay ofertas por ellos. A los DT se nos hace difícil retener un jugador si tiene la cabeza en otro lado”.

+ Lo que se dice en la interna de Millonarios sobre la final que ganó Nacional

Y es que cabe recordar que en los últimos días ambos jugadores han sido vinculados con el mercado de fichajes internacional, el cual todavía no ha cerrado, razón que genera intranquilidad en la afición.