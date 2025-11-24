El sorteo del Súper Astro Sol correspondiente al lunes 24 de noviembre de 2025 ya tiene resultado confirmado. A continuación, encontrarás la información completa del juego, junto con dos temas clave del día para los apostadores en Colombia. En este espacio podrás verificar la jugada ganadora del sorteo y encontrar respuestas a preguntas habituales de los apostadores.

Resultado oficial del Súper Astro Sol del lunes 24 de noviembre de 2025

Número Ganador: 3627

Signo Zodiacal: Virgo

Documentación obligatoria para cobrar un premio del Súper Astro Sol en Colombia

El proceso de cobro de un premio del Súper Astro Sol exige cumplir requisitos formales establecidos por la regulación de juegos de suerte y azar en Colombia. La documentación tiene como objetivo garantizar transparencia, trazabilidad de los pagos y la adecuada verificación de la identidad del apostador que presenta el tiquete ganador.

En la práctica, los operadores autorizados solicitan documentos básicos para validar al ganador, confirmar la autenticidad del billete y tramitar el pago dentro de los tiempos que establece la ley. Este paso es obligatorio tanto para premios menores como para montos que deben declararse ante las autoridades tributarias y financieras del país.

Además, la verificación documental también permite que Coljuegos mantenga el control del sistema, evite fraudes y supervise que los recursos destinados a la salud pública se administren correctamente.

Horarios oficiales de los sorteos del Súper Astro Sol en Colombia

El Súper Astro Sol realiza su sorteo oficial de lunes a sábado a las 4:00 p.m., con una característica importante: no se juega los días festivos. Este horario fijo facilita el hábito de los apostadores y la programación de quienes consultan los resultados diariamente.

La transmisión se hace a través de Canal 1, cumpliendo con estándares estrictos de seguridad establecidos por Coljuegos. En cada sorteo participan tres delegados oficiales, encargados de supervisar el procedimiento, verificar los elementos del sorteo y certificar la transparencia del número ganador antes de su publicación en los canales habilitados.

Estos lineamientos permiten que los jugadores tengan plena confianza en que cada sorteo se ejecuta bajo condiciones auditadas y con mecanismos de control que garantizan la integridad del proceso.