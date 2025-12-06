El sorteo del Súper Astro Sol correspondiente al sábado 6 de diciembre de 2025 ya se encuentra disponible para todos los jugadores en Colombia. Esta es una fecha especialmente movida en el mundo del juego legal, pues diciembre suele concentrar una mayor participación en los diferentes productos de azar.

Aun así, las probabilidades permanecen intactas, recordando que se trata de un juego regulado, transparente y operado bajo estricta supervisión. A continuación, presentamos el espacio para que consultes el resultado oficial y, más adelante, dos temas fundamentales para entender cómo se juega y cómo se gana con este popular sorteo zodiacal del país.

Consulta aquí el resultado del Súper Astro Sol del sábado 6 de diciembre de 2025

Revisa a continuación el número y el signo que se jugaron en la jornada de hoy. Este espacio está destinado para la combinación oficial una vez sea emitida por las autoridades del sorteo.

Número Ganador: 8148

Signo Zodiacal: Capricornio

¿Cómo se juega y se gana en Colombia con el Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol es uno de los juegos de chance más populares de Colombia, entre otras razones porque integra dos elementos en una sola apuesta: un número de cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales. Para jugar, el apostador elige un número entre 0000 y 9999 y lo combina con un signo específico, o bien activa la modalidad donde participan los 12 signos. Esto último no altera el número escogido, pero sí amplía las posibilidades de acierto con relación al signo ganador.

Lo importante es que el premio depende de dos factores esenciales:

Qué tanto aciertas del número (cuatro cifras, tres últimas o dos últimas). Si acertaste el signo correspondiente (uno solo o el conjunto de doce signos).

La modalidad está diseñada de manera transparente, regulada por Coljuegos, y con pagos predeterminados según cada nivel de acierto, todo bajo el marco de la normativa oficial para juegos de azar en el país.

Jugar con un solo signo vs apostar con los 12 signos: así funciona cada modalidad

Una de las preguntas más frecuentes entre los jugadores es si conviene apostar con un solo signo zodiacal o activar la opción de los 12 signos. La respuesta depende del estilo de juego, pero lo crucial es comprender cómo funciona cada modalidad:

Apuesta con un solo signo

Aquí eliges únicamente un signo zodiacal para acompañar tu número. Ganas si aciertas:

Las 4 cifras en orden + el signo ,

, Las 3 últimas cifras en orden + el signo ,

, Las 2 últimas cifras en orden + el signo.

Esta modalidad concentra el riesgo, pues solo un signo es válido, pero mantiene la estructura tradicional del Súper Astro.

Juega con los 12 signos

En esta modalidad, tu número se combina automáticamente con todos los signos. Ganas si aciertas:

Las 4 cifras en orden ,

, Las 3 últimas ,

, O las 2 últimas,

con cualquiera de los doce signos zodiacales.

No es un multiplicador de premio, sino un incremento en el rango de aciertos posibles, lo que mejora las probabilidades sin alterar el monto de los pagos autorizados.

Pagos oficiales del Súper Astro Sol en Colombia

Los premios están completamente estandarizados y autorizados por Coljuegos:

4 cifras + signo: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 últimas cifras + signo: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 últimas cifras + signo: 100 veces lo apostado.

De esta manera, el Súper Astro Sol se mantiene como una de las opciones más dinámicas del sorteo legal en el país, gracias a su sistema equilibrado entre riesgo, probabilidad y recompensa.