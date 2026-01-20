El martes 20 de enero de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Súper Astro Sol, una de las modalidades más populares del chance en Colombia, especialmente por la combinación entre número y signo zodiacal. Cada jornada, este juego despierta expectativa entre miles de apostadores que revisan el resultado con la esperanza de haber alcanzado un premio sorteo, pero también con preguntas frecuentes sobre los aspectos legales y tributarios que rodean un posible cobro.

Este sorteo es una buena oportunidad para aclarar dos temas fundamentales que todo jugador debería conocer: los impuestos que se aplican a los premios de lotería y chance en el país, y la importancia de conservar el comprobante original como respaldo legal ante cualquier reclamación.

Consulta aquí el resultado del Súper Astro Sol del martes 20 de enero de 2026

A continuación, se presenta el resultado oficial del Súper Astro Sol correspondiente al martes 20 de enero de 2026, tal como se publica para esta modalidad de chance en Colombia:

Número Ganador: 2871

Signo Zodiacal: Aries.

Estos datos deben coincidir exactamente con la apuesta registrada en el comprobante para que exista derecho a un premio sorteo.

Qué impuestos se aplican a los premios de lotería y chance en Colombia

En Colombia, los premios obtenidos en juegos de lotería y chance, como el Súper Astro Sol, están sujetos a cargas tributarias específicas que muchos jugadores desconocen hasta el momento del cobro. Uno de los descuentos más relevantes es el aporte del 17 % destinado al sistema de salud, el cual se aplica directamente sobre el valor del premio antes de su entrega al ganador.

Adicionalmente, los premios pueden estar sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales, administrada por la DIAN, dependiendo del monto obtenido y de la normativa vigente. En la práctica, esto significa que el valor final recibido no siempre corresponde al total anunciado, ya que estas deducciones se calculan automáticamente por la entidad pagadora, bajo supervisión estatal. Conocer cómo se aplican estos impuestos permite al jugador entender mejor el resultado económico real de su apuesta y evitar confusiones al momento de reclamar un premio sorteo.

Por qué es importante conservar el comprobante original del sorteo

El comprobante original del chance es el único documento que acredita legalmente la participación en el sorteo y el derecho a reclamar un premio. En juegos como el Súper Astro Sol, este recibo contiene información clave como el número jugado, el signo zodiacal, la fecha, el valor apostado y el operador autorizado, elementos indispensables para validar la autenticidad del resultado ganador.

Cuando el comprobante se pierde, se deteriora o presenta alteraciones, el proceso de reclamación puede complicarse seriamente o incluso quedar sin efecto. Existen casos en los que, pese a que el número coincide con el resultado oficial, el premio sorteo no puede ser reconocido por falta del documento válido. Por eso, conservar el recibo en buen estado y verificar su autenticidad desde el momento de la compra es una recomendación básica dentro de la lotería y el chance en Colombia.