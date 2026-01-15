Este jueves 15 de enero de 2026 el Súper Astro Sol volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, consolidándose como uno de los juegos de chance más particulares del país. Su dinámica, que combina números y signos zodiacales, hace que cada sorteo despierte expectativa tanto por el resultado como por las múltiples formas de ganar que ofrece.

Además de consultar el número favorecido, esta edición permite profundizar en dos aspectos fundamentales: cómo funcionan realmente las probabilidades de ganar en el Súper Astro Sol y cuáles son los principales elementos legales que regulan este juego de lotería a nivel nacional.

Súper Astro Sol – Resultado del jueves 15 de enero

El Súper Astro Sol dejó un nuevo millonario en Colombia con la siguiente combinación:



Número Ganador: 1914

Signo Zodiacal: Aries

Cómo entender las probabilidades de ganar el Súper Astro Sol

El Súper Astro Sol se juega eligiendo un número de hasta cuatro (4) cifras y uno de los doce (12) signos del zodiaco. Esta combinación es la base del chance y define tanto las probabilidades como el valor del premio.

El jugador tiene dos modalidades principales de apuesta:

Apuesta con un solo signo

En esta modalidad, el jugador selecciona un número y un único signo zodiacal. Se gana si el resultado coincide en:

Las cuatro cifras en orden de izquierda a derecha,

Las tres últimas cifras en orden, o

Las dos últimas cifras en orden,

siempre que el signo elegido también sea el correcto.

Apuesta con todos los signos

Aquí, el número elegido se juega con los doce signos del zodiaco al mismo tiempo. Esto incrementa las probabilidades de acierto, ya que basta con que el número coincida con cualquiera de los signos para resultar ganador en alguna de las categorías.

En cuanto a los pagos, el Súper Astro Sol maneja multiplicadores claros:

Cuatro cifras en orden + signo: paga 42.000 veces lo apostado.

paga lo apostado. Últimas tres cifras en orden + signo: paga 1.000 veces lo apostado.

paga lo apostado. Últimas dos cifras en orden + signo: paga 100 veces lo apostado.

Comprender estas reglas permite al jugador evaluar mejor el riesgo, el posible premio y la estrategia de juego en cada sorteo.

Cuáles son los aspectos legales del Súper Astro Sol

El Súper Astro es un juego de suerte y azar de carácter nacional. El jugador define el valor de su apuesta y escoge un número de máximo cuatro (4) cifras junto con uno (1) de los doce (12) signos del zodiaco, esperando que ambos coincidan con el resultado del sorteo, el cual se realiza en vivo y en directo a través de Canal 1.

Este juego está regulado por Coljuegos y es operado por Corredor Empresarial S.A., bajo el Contrato de Concesión 2157 del 27 de enero de 2025, además de los acuerdos 09 del 25 de octubre de 2024 y 11 del 9 de diciembre de 2024. La normativa prohíbe su venta a menores de 18 años y a personas con enfermedades mentales declaradas interdictas judicialmente. Para jugar en la modalidad de Todos los Signos, es indispensable informar previamente al asesor de ventas.

Así, el Súper Astro Sol del miércoles 14 de enero de 2026 no solo deja un resultado, sino también la oportunidad de jugar de forma informada y responsable dentro del marco legal vigente.