El Súper Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más dinámicos y llamativos en Colombia, gracias a su formato que combina número y signo zodiacal. En este inicio de semana, miles de jugadores estuvieron atentos al sorteo, con la expectativa de acertar alguna de las múltiples combinaciones que ofrece este juego regulado a nivel nacional.

Resultado del Súper Astro Sol del lunes 19 de enero de 2026

Este fue el resultado oficial del Súper Astro Sol jugado hoy en Colombia:

Número Ganador: 3071

Signo Zodiacal: Acuario.

Antes de realizar cualquier trámite, es fundamental verificar con atención la colilla física o el comprobante digital de la apuesta.

¿Cuáles son las combinaciones para ganar el Astro Sol en Colombia?

El Súper Astro Sol permite varias formas de ganar, dependiendo del tipo de apuesta realizada. El jugador elige un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales, o puede optar por jugar con todos los signos.

Las principales modalidades para ganar son:

Cuatro cifras en orden + signo:

Se gana si el número de cuatro cifras coincide exactamente en el orden de izquierda a derecha y el signo apostado es el mismo del resultado .

Se gana si el número de cuatro cifras coincide exactamente en el orden de izquierda a derecha y el signo apostado es el mismo del . Tres últimas cifras en orden + signo:

Aplica cuando coinciden las tres últimas cifras del número ganador, respetando el orden, junto con el signo elegido.

Aplica cuando coinciden las tres últimas cifras del número ganador, respetando el orden, junto con el signo elegido. Dos últimas cifras en orden + signo:

Se obtiene premio si coinciden las dos últimas cifras del número ganador en el orden correcto y el signo apostado.

En la modalidad de Todos los Signos, el jugador apuesta a un número y cubre automáticamente los doce signos zodiacales. En este caso, basta con acertar las cifras (cuatro, tres o dos últimas en orden), sin importar cuál haya sido el signo ganador del sorteo.

Estas opciones hacen que el chance Astro Sol sea flexible y atractivo, ya que el jugador puede adaptar su apuesta según su estrategia y presupuesto.

¿Cuál es el premio máximo que entrega este juego de chance?

El premio en el Súper Astro Sol se calcula multiplicando el valor apostado según la modalidad ganadora. Actualmente, los pagos establecidos en Colombia son los siguientes:

Cuatro cifras en orden + signo: paga 42.000 veces lo apostado .

paga . Tres últimas cifras en orden + signo: paga 1.000 veces lo apostado .

paga . Dos últimas cifras en orden + signo: paga 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 pesos y acierta las cuatro cifras en orden con el signo, el premio puede ascender a $42.000.000 de pesos. Con la misma apuesta, acertar tres cifras pagaría $1.000.000 y dos cifras $100.000, siempre que coincida el signo.

Estos ejemplos permiten dimensionar el alcance del juego y entender cómo una apuesta moderada puede generar ganancias significativas, siempre dentro de las reglas del sorteo.

El Súper Astro Sol es, ante todo, un juego de azar pensado para el entretenimiento. Se recomienda jugar con responsabilidad, definir un presupuesto claro, no comprometer las finanzas personales ni familiares y asumir cada apuesta como una experiencia recreativa. El verdadero valor del chance está en disfrutarlo con equilibrio y criterio.