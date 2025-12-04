Este jueves 4 de diciembre de 2025 trae una nueva edición del Súper Astro Sol, uno de los sorteos más populares del chance en Colombia. Miles de jugadores siguen de cerca esta modalidad que combina cuatro cifras con un signo zodiacal, en un juego completamente regulado y operado bajo estrictos estándares técnicos. A continuación queda el espacio para el resultado y el desarrollo de dos temas clave relacionados con su operación y transparencia.

Resultado confirmado del Súper Astro Sol del jueves 4 de diciembre de 2025

Consulta aquí el número y signo sorteado oficialmente para este jueves:

Número Ganador: 6513

Signo Zodiacal: Capricornio

Horarios oficiales de los sorteos del Súper Astro Sol en Colombia

El Súper Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m., en un sorteo que se realiza directamente en las instalaciones de Coljuegos en Bogotá. Cada jornada es transmitida en vivo por Canal 1, permitiendo que cualquier jugador en Colombia pueda verificar el proceso en tiempo real.

Esta constancia, sumada a protocolos estrictos de control, ha convertido al Súper Astro Sol en uno de los juegos de azar preferidos del país. Su transparencia, la presencia de veedores y el cumplimiento de los reglamentos oficiales generan confianza y garantizan que cada resultado se produzca bajo condiciones totalmente verificadas.

Transparencia y supervisión en cada sorteo del Súper Astro Sol

Los sorteos del Súper Astro Sol operan bajo esquemas de vigilancia que aseguran la integridad del proceso en cada etapa. Desde la calibración y sellado de las baloteras hasta el registro audiovisual del sorteo, todo está diseñado para evitar manipulaciones y garantizar la imparcialidad de los resultados.

Coljuegos, como ente regulador del juego legal en Colombia, supervisa permanentemente el cumplimiento de normas técnicas, la presencia de auditores, la verificación del material utilizado y la trazabilidad de los procedimientos. Gracias a estos controles, los jugadores pueden confiar en que los premios anunciados corresponden siempre a resultados auténticos y validados por la autoridad competente.