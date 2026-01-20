Este martes 20 de enero, la atención se centra en conocer el resultado oficial del Chontico Día, un sorteo que acompaña el ritmo habitual de la semana y se convierte en una consulta clave para quienes realizaron su jugada durante la mañana.

El Chontico Día mantiene su lugar como uno de los sorteos más seguidos del país, incluso en días laborales, cuando la rutina deja poco espacio para pausas largas. Por eso, revisar el resultado del Chontico Día del martes 20 de enero es parte del hábito de miles de colombianos que buscan confirmar si la suerte los acompañó.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 20 de Enero 2026

En este artículo encontrarás de forma clara y confiable el resultado oficial del Chontico Día del martes 20 de enero. Aquí podrás consultar el número ganador, con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y continuar el día con tranquilidad.

Número Ganador: 8477

Y la 5ta Balota: 7.

Pasos para participar en la lotería Chontico Día en Colombia

Jugar al Chontico Día es fácil y está al alcance de cualquier persona mayor de 18 años. El primer paso es comprar una jugada de cuatro cifras en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas digitales oficiales del sorteo. Al momento de elegir, puedes optar por un número con significado personal -como fechas importantes o cifras simbólicas- o usar la modalidad de número automático, que asigna una combinación al azar de forma inmediata.

Una vez confirmada la jugada, el número queda habilitado para el sorteo del mismo día, que se realiza a la 1:00 p.m. bajo un sistema totalmente aleatorio. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras exactas, pero el Chontico Día también contempla premios por aciertos parciales, lo que amplía las posibilidades de obtener una ganancia incluso sin coincidir en toda la combinación.

Tras el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después y solo deben consultarse en canales autorizados, como la página web oficial, redes verificadas y puntos de venta habilitados. Revisar estas fuentes es clave para confirmar cualquier premio y seguir correctamente el proceso de reclamación.

Premios y opciones de ganancia en la lotería Chontico Día

El esquema de premios del Chontico Día se destaca por su flexibilidad. Aunque acertar las cuatro cifras en el orden exacto tiene una probabilidad de 1 entre 10.000, el sorteo ofrece múltiples formas de ganar mediante coincidencias parciales. Se premian aciertos de tres cifras, dos cifras o incluso la última cifra, con pagos proporcionales al valor jugado.

Este modelo escalonado hace que la experiencia sea más dinámica y cercana para los jugadores. Los premios menores, aunque más frecuentes, mantienen la emoción diaria y refuerzan el atractivo del sorteo frente a otras loterías. Participar con información clara, verificar siempre los resultados en canales oficiales y jugar con responsabilidad permite disfrutar del Chontico Día como una tradición segura, transparente y emocionante del chance colombiano.