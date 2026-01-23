La jornada del viernes 23 de enero de 2026 continúa con uno de los sorteos más seguidos por los jugadores en Colombia: el Súper Astro Sol, una modalidad de chance que combina número y signo zodiacal y que, día tras día, concentra altas expectativas entre quienes participan de este juego de azar autorizado.

Este sorteo hace parte del sistema oficial de chance en Colombia, regulado y supervisado por las autoridades competentes, y sus resultados tienen validez nacional para efectos de pago de premios.

Resultado del Súper Astro Sol – viernes 23 de enero de 2026

En este espacio se da a conocer el número y el signo zodiacal correspondientes al Súper Astro Sol del viernes 23 de enero de 2026, información clave para que los jugadores puedan verificar sus apuestas de manera correcta y oportuna.

Número Ganador: 4123

Signo Zodiacal: Cáncer.

Diferencias en Colombia entre chance, lotería, Baloto y Astro

En Colombia existen distintas modalidades de juegos de suerte y azar, y aunque todas comparten el componente del azar, su funcionamiento es muy diferente. El chance se basa en apostar a números de hasta cuatro cifras que corresponden al resultado de un sorteo específico, como ocurre con el Súper Astro, que además incorpora el signo zodiacal como condición adicional para acceder al premio mayor.

La lotería, en cambio, funciona con billetes físicos o electrónicos previamente impresos, cada uno con un número y una serie. Estos sorteos suelen ofrecer premios más altos, pero con una frecuencia menor en comparación con el chance. El valor del billete es fijo y el premio depende de acertar el número completo y, en algunos casos, la serie.

Por su parte, Baloto es un juego de tipo acumulado. El jugador selecciona varias cifras dentro de un rango determinado y el premio mayor se incrementa cada vez que no hay ganadores. A diferencia del chance y la lotería tradicional, Baloto no depende de un número fijo previamente definido, sino de combinaciones probabilísticas entre múltiples balotas.

Finalmente, el Astro —como el Súper Astro Sol— se distingue por su formato ágil y diario, con premios inmediatos y reglas claras. La combinación de número y signo zodiacal lo convierte en una de las opciones más dinámicas dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia.

¿Qué sucede cuando un premio no es reclamado dentro del plazo legal?

En Colombia, los premios de chance, lotería y juegos afines tienen un plazo legal para ser reclamados. Si el ganador no realiza el cobro dentro de ese periodo, el premio entra en un proceso de prescripción, lo que significa que pierde su derecho a reclamarlo posteriormente.

De acuerdo con la normativa vigente y bajo la supervisión de Coljuegos y el Ministerio de Hacienda, los recursos provenientes de premios no cobrados no se pierden ni quedan sin destino. Estos fondos son reintegrados al sistema y se destinan principalmente a la financiación del sector salud, cumpliendo así una función social clave.

Este mecanismo garantiza que el dinero generado por los juegos de azar legales en Colombia siga beneficiando a la población, incluso cuando un premio no es reclamado. Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de revisar los resultados a tiempo y conservar siempre el comprobante original de la apuesta.