El miércoles 21 de enero llega a la mitad de la semana con la rutina ya bien marcada y la atención puesta en cumplir pendientes. En medio de ese ritmo constante, el resultado del Sinuano Noche se convierte en uno de los momentos más esperados del día, una pausa nocturna en la que la ilusión vuelve a tomar protagonismo y la suerte puede sorprender.

Noche tras noche, este sorteo mantiene su lugar en la vida de miles de colombianos gracias a su constancia, reglas claras y premios definidos. Incluso en un miércoles, cuando la semana todavía exige esfuerzo, el Sinuano Noche aparece como ese instante que invita a detenerse, revisar el número y soñar con una buena noticia antes de cerrar la jornada.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Miércoles 21 de Enero 2026

En este espacio puedes consultar aquí el resultado oficial del Sinuano Noche de hoy, miércoles 21 de enero, con la información confirmada y actualizada. Si realizaste tu jugada, este es el momento de comprobar tu número y saber si la noche trae una alegría inesperada que cambie el ánimo del día.

El número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 10:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Próximo sorteo del Sinuano Noche y horarios oficiales en Colombia

El próximo sorteo del Sinuano Noche ya tiene fecha y hora confirmadas. La siguiente edición se realizará el jueves 22 de enero a las 10:30 p.m., manteniendo el horario habitual que miles de jugadores en Colombia ya tienen incorporado a su rutina nocturna. Esta puntualidad permite que los participantes estén atentos al momento exacto en que se define el número ganador y sigan el resultado sin contratiempos.

Como ocurre cada noche, este nuevo sorteo representa una oportunidad renovada para quienes desean intentar nuevamente su suerte. Si en la jornada anterior el resultado no fue el esperado, el Sinuano Noche ofrece la ventaja de realizarse a diario, manteniendo viva la ilusión y la expectativa. Basta con registrar la jugada a tiempo y estar atento a la transmisión para volver a soñar con una buena noticia al cierre del día.

Premios del Sinuano Noche: cuánto se paga según las cifras acertadas

En el Sinuano Noche, los premios se determinan de forma clara según la cantidad de cifras acertadas y el valor de la jugada. Si logras acertar los cuatro números en el orden exacto, el pago corresponde a 4.500 veces lo invertido; cuando el acierto es de tres cifras, el premio es de 400 veces la inversión. En el caso de dos cifras, la ganancia equivale a 50 veces lo jugado, mientras que acertar una sola cifra permite recibir 5 veces el valor de la jugada. Este esquema de multiplicadores fijos facilita que cada jugador sepa desde el inicio cuál es el potencial de su jugada.

Adicionalmente, con la opción de La Quinta, las posibilidades de premio se amplían de manera considerable. Esta modalidad permite ganar hasta $38.000 por cada peso invertido, eligiendo un número de cinco cifras, el sorteo de preferencia y la forma de jugar: Directo, Última, o Combinado. Gracias a esta estructura, el Sinuano Noche combina sencillez, premios definidos y opciones adicionales para quienes buscan un mayor nivel de emoción en cada sorteo.