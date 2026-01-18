El domingo 18 de enero de 2026 se vive con calma, descanso y la oportunidad de conocer el resultado del sorteo Sinuano Noche. El cierre del día es el espacio perfecto para mirar la suerte de frente y dejar que la ilusión tome protagonismo.

En ese cierre dominical, la Lotería Sinuano Noche vuelve a ser el punto de encuentro para miles de jugadores en todo el país. Su constancia diaria, reglas claras y premios definidos la han convertido en una referencia nocturna que no se detiene ni siquiera los domingos, cuando la expectativa se mezcla con la tranquilidad del día.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Domingo 18 de Enero 2026

En este artículo puedes consultar el resultado oficial de la Lotería Sinuano Noche de hoy, domingo 18 de enero de 2026, con la información confirmada y actualizada. Si realizaste tu jugada, este es el momento de revisar tu número y saber si el fin de semana se despide con una buena noticia.

El número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Modalidad Combinada del Sinuano Noche: más opciones sin perder atractivo en el premio

La modalidad Combinada del Sinuano Noche está pensada para quienes valoran una mayor flexibilidad al momento de jugar. En esta opción, lo importante es que las cuatro cifras coincidan, sin importar el orden en el que aparezcan en el resultado. A cambio, el premio corresponde a 208 veces el valor apostado, una cifra que resulta muy atractiva para quienes buscan un balance entre posibilidades reales de acierto y un retorno interesante.

De esta manera, el Sinuano Noche ofrece alternativas que se ajustan a distintos estilos de juego. Mientras algunos apuestan por la precisión absoluta del número exacto, otros prefieren una jugada más abierta que amplía el margen de acierto. Con estas modalidades, el sorteo refuerza su esencia: reglas claras, emoción constante y la expectativa de que cualquier noche puede convertirse en una noche especial.

Resultados de la semana en la lotería Sinuano Noche: lunes 12 al sábado 17 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Sinuano Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 12 de enero: 7829-3.

Martes 13 de enero: 3229-5.

Miércoles 14 de enero: 0479-6.

Jueves 15 de enero: 8358-8.

Viernes 16 de enero: 7450-5.

Sábado 17 de enero: 7755-0.

El lunes 19 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Sinuano Noche. Se realizará en su horario habitual: 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.