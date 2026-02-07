Este viernes 6 de febrero llega con uno de los momentos más esperados por los jugadores en el país. Ya está disponible el resultado confirmado de la Lotería Chontico Noche en Colombia, una edición que marca el cierre de la jornada y concentra la atención de quienes revisan sus números antes de iniciar el descanso del fin de semana.

El Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados gracias a su realización diaria, su formato ágil y la posibilidad de obtener reconocimientos tanto por coincidencias exactas como parciales. Esa combinación lo ha convertido en parte de la rutina nocturna de miles de personas, especialmente los viernes, cuando la expectativa suele ser mayor.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 6 de Febrero 2026

En este espacio podrás consultar el número ganador del Chontico Noche de hoy, viernes 6 de febrero, con información oficial, verificada y actualizada, pensada para facilitar la comparación sin confusiones. Un punto confiable para revisar el resultado con tranquilidad y cerrar el viernes con certeza.

Número Ganador: 4953

Y la 5ta Balota: 8.

¿Qué obtienes al coincidir con las cuatro cifras del Chontico Noche?

Alcanzar la coincidencia total de las cuatro cifras en el Chontico Noche representa el mayor reconocimiento del sorteo. En la modalidad Directo, la secuencia debe coincidir exactamente con el número oficial, respetando posición y orden. Cuando eso sucede, el valor reconocido es de $4.500 por cada peso registrado, una relación que ubica este premio entre los más altos del chance colombiano.

Existe también una alternativa pensada para quienes prefieren mayor flexibilidad: la modalidad Combinado. Aquí las cuatro cifras deben aparecer, pero el orden deja de ser determinante. En este caso, el reconocimiento es de $208 por cada peso, una opción que equilibra monto y posibilidad de coincidencia. Elegir entre una u otra modalidad depende del perfil de cada participante y de cómo quiera vivir la experiencia.

Cuándo y en dónde confirmar el resultado del Chontico Noche

El número ganador del Chontico Noche se revela en transmisión oficial por Telepacífico, convirtiéndose en un momento habitual de cierre del día para muchos colombianos. Los horarios del sorteo están claramente definidos: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Para quienes no siguen la transmisión en vivo, la consulta es sencilla. El resultado se publica pocos minutos después en los canales oficiales del Chontico, tanto en su sitio web como en redes sociales verificadas. Así, desde cualquier lugar del país, es posible revisar la cifra ganadora con información confiable y sin demoras.