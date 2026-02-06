La noche de este jueves 5 de febrero llega con una de las consultas más esperadas por quienes siguen el chance en Colombia. Ya está disponible el resultado del Chontico Noche, una edición que marca el cierre de la jornada y concentra la atención de miles de personas que revisan sus números antes de terminar el día.

El Chontico Noche en Colombia se ha consolidado como un sorteo de referencia por su realización diaria, su formato claro y la posibilidad de obtener reconocimientos tanto por coincidencias exactas como parciales. Esa combinación mantiene viva la expectativa noche tras noche y lo convierte en parte de la rutina de muchos hogares.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 5 de Febrero 2026

Aquí se presenta el resultado oficial del Chontico Noche del jueves 5 de febrero, confirmado y actualizado a través de los canales correspondientes. Un lugar pensado para consultar la cifra con claridad, revisar tu número sin interpretaciones erróneas y terminar el jueves con información segura.

Número Ganador: 5241

Y la 5ta Balota: 0.

Cómo comprobar si tu número coincidió en el Chontico Noche

Después del sorteo, el paso clave es revisar el resultado oficial y contrastarlo con tu combinación. La coincidencia total -las cuatro cifras en el mismo orden- corresponde al nivel más alto de reconocimiento. Sin embargo, el Chontico Noche también contempla coincidencias parciales, por lo que conviene verificar cada escenario antes de sacar conclusiones.

Si tu participación fue combinada, el análisis cambia: aquí el orden no es determinante. Basta con que las cifras aparezcan dentro del número ganador para acceder a la categoría correspondiente. Por eso es importante recordar cómo registraste tu número (orden exacto o combinado) antes de calcular cualquier resultado.

Para confirmar la información y, si aplica, iniciar un proceso posterior, consulta solo fuentes oficiales del Chontico Noche (sitio web, redes verificadas y puntos autorizados). Conserva el comprobante en buen estado, ya que es el respaldo indispensable dentro de los tiempos establecidos.

Próxima edición y formas de participar en la lotería Chontico Noche

El Chontico Noche se realiza todos los días, lo que significa que siempre hay una nueva edición en el calendario. La siguiente está programada para la noche del viernes 6 de febrero. Para participar, basta con registrar tu número en canales habilitados, ya sea en establecimientos físicos o plataformas digitales autorizadas.

Si te encuentras fuera del Valle del Cauca, puedes confirmar la cobertura en tu región a través de los canales del operador. Esa combinación de frecuencia diaria, facilidad de acceso y reglas claras ha convertido al Chontico Noche en una costumbre para muchos colombianos. Cada edición renueva la ilusión, dentro de un marco de claridad, confianza y transparencia.