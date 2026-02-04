La noche de este martes llega con una de las consultas más esperadas por los jugadores del país. Ya está disponible el resultado oficial del Chontico Noche, correspondiente a hoy martes 3 de febrero, una jornada en la que muchos revisan sus números antes de cerrar el día.

El sorteo Chontico Noche en Colombia se mantiene como una referencia diaria del chance gracias a su regularidad, su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar no solo con el acierto total, sino también con coincidencias parciales. Esa combinación hace que cada noche esté cargada de expectativa, tanto para jugadores habituales como para quienes participan de manera ocasional.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 3 de Febrero 2026

Aquí encontrarás la cifra oficial que dejó el Chontico Noche en la jornada de hoy, martes 3 de febrero, presentada de forma directa y validada por los canales correspondientes. Un espacio pensado para revisar el resultado con claridad, contrastar tu número sin dudas y cerrar el día con la tranquilidad de contar con información confiable.

Número ganador: 6183

Y la 5ta Balota: 7.

Balotas certificadas: una garantía clave de transparencia en el Chontico Noche

Cuando en cada sorteo del Chontico Noche se afirma que “nuestras balotas están certificadas por un laboratorio acreditado por la ONAC”, no se trata de una frase protocolaria ni decorativa. Es una declaración que respalda la integridad del sorteo, pues confirma que los elementos físicos utilizados en la extracción cumplen con estándares técnicos rigurosos, evaluados por entidades competentes e independientes. Esta certificación garantiza que las balotas tienen características homogéneas, peso controlado y condiciones que aseguran un comportamiento totalmente aleatorio durante cada extracción.

El respaldo de un laboratorio acreditado implica que el proceso ha sido revisado bajo criterios científicos y normativos, eliminando cualquier margen de manipulación o ventaja indebida. Para los jugadores, esta afirmación representa una señal clara de confianza: el número ganador surge de un sistema justo, controlado y verificable. En un juego donde el azar es protagonista, contar con balotas certificadas es fundamental para que cada sorteo del Chontico Noche se viva con tranquilidad, credibilidad y la certeza de que todos participan en igualdad de condiciones.

Plan de Premios de la lotería Chontico Noche en Colombia

El plan de premios del Chontico Noche está diseñado para reconocer distintos niveles de coincidencia entre el número elegido y el resultado oficial. La mayor remuneración se obtiene cuando las cifras coinciden en el mismo orden, ya que esta modalidad exige precisión exacta en la secuencia. Bajo este criterio, el reconocimiento económico se distribuye así:

Cuatro cifras en orden exacto: $4.500 por cada $1

$4.500 por cada $1 Tres cifras en orden exacto: $500 por cada $1

$500 por cada $1 Dos cifras en orden exacto: $50 por cada $1

Este esquema premia la exactitud y convierte cada coincidencia ordenada en una opción de ganancia claramente definida.

El sorteo también contempla una modalidad más flexible, en la que el orden de las cifras no es determinante. Aquí, lo importante es que los números coincidan, sin importar la posición en la que aparezcan dentro del resultado. En este caso, los valores reconocidos son:

Cuatro cifras en cualquier orden: $300 por cada $1

$300 por cada $1 Tres cifras en cualquier orden: $83 por cada $1

Esta alternativa amplía las posibilidades de recibir un premio y resulta especialmente atractiva para quienes prefieren no depender de una secuencia exacta.

Finalmente, el plan incluye un reconocimiento adicional para coincidencias mínimas. Cuando la última cifra coincide en su orden, se otorgan $5 por cada $1. Aunque se trata del valor más bajo dentro de la estructura, permite que más participantes obtengan un beneficio. Con este sistema escalonado -que va desde la coincidencia total hasta el acierto mínimo- el Chontico Noche ofrece un esquema claro, comprensible y equilibrado, donde cada nivel de coincidencia tiene un valor específico dentro del sorteo.