Este jueves 12 de febrero, la atención de miles de jugadores está puesta en el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los datos más consultados al cierre de la jornada en Colombia. Como cada noche, la expectativa crece hasta el momento de conocer las cifras ganadoras y confirmar si la suerte acompañó la jugada.

La lotería Chontico Noche en Colombia se ha convertido en una referencia diaria para quienes siguen de cerca el chance. Por eso, el resultado verificado del jueves 12 de febrero es clave para quienes desean revisar su número con información clara, actualizada y proveniente de los canales oficiales del sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 12 de Febrero 2026

En esta publicación encontrarás el resultado confirmado del Chontico Noche, correspondiente a la jornada del 12 de febrero, con las cifras listas para que puedas comprobar tu jugada sin demoras. Aquí podrás verificar el número ganador y mantenerte al día con la información oficial del sorteo en Colombia.

Número ganador: 1608

Y la 5ta Balota: 0.

La 5ta Balota del Chontico Noche: más caminos hacia el premio

El Chontico Noche amplía su oferta dentro del chance en Colombia con la 5ta Balota, una modalidad adicional que aporta dinamismo al sorteo nocturno. Con inversiones desde $500 pesos, los jugadores pueden seleccionar cinco cifras y aspirar a premios que alcanzan hasta 38.000 veces lo jugado, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan potenciar su participación sin cambiar la esencia del juego principal.

Esta modalidad funciona de manera sencilla y complementaria. En Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto permite acceder al premio mayor, con la ventaja de recuperar la inversión si solo coincide la última cifra. En Combinado, el orden no es determinante: si las cinco cifras aparecen en cualquier posición, el pago corresponde a 100 veces el valor jugado. Dos opciones que se ajustan a distintos estilos, desde estrategias más arriesgadas hasta enfoques que priorizan ampliar probabilidades.

Probabilidades y oportunidades en la lotería Chontico Noche

El Chontico Noche en Colombia ofrece una estructura de juego clara, basada en cuatro cifras que abarcan un universo de 10.000 combinaciones posibles (del 0000 al 9999). Esto se traduce en una probabilidad de 1 en 10.000 para acertar el premio mayor en modalidad directa, bajo condiciones iguales para todos los participantes, lo que garantiza equilibrio y transparencia en cada sorteo.

Además, el sistema contempla premios por coincidencias parciales, lo que incrementa las oportunidades reales de obtener una recompensa. Acertar las tres últimas cifras implica una probabilidad de 1 en 1.000; las dos últimas, 1 en 100; y la última cifra, 1 en 10. Estas alternativas mantienen viva la expectativa en cada jugada y hacen que cada sorteo ofrezca diferentes escenarios posibles para ganar.

Las modalidades combinadas complementan la experiencia al eliminar la exigencia del orden exacto, lo que aumenta las probabilidades aunque con premios proporcionales. Gracias a esta combinación entre reglas claras, variedad de opciones y pagos escalonados, el Chontico Noche se mantiene como un sorteo confiable, cercano y con oportunidades constantes para sus jugadores.