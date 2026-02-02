Este domingo 1 de febrero, el sorteo de la Lotería Chontico Noche vuelve a captar la atención de quienes siguen de cerca esta tradición nocturna del chance colombiano. Como es habitual, la jornada dominical se vive con calma, pero también con la ilusión intacta de que las cifras favorezcan a quienes realizaron su jugada.

Ya sea por tradición, costumbre o simple curiosidad, este sorteo sigue siendo uno de los más consultados del país. A continuación, encontrarás la información clave para saber si tu número coincidió y cómo interpretar el resultado oficial de esta edición nocturna.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 1 de Febrero 2026

En este artículo podrás consultar el resultado oficial del Chontico Noche, correspondiente a la edición de hoy, con información clara, verificada y actualizada. Aquí se publica el número ganador del Chontico Noche en Colombia, para que revises tu jugada con total confianza y sin depender de fuentes no oficiales o datos confusos.

Número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Mitos frecuentes y realidades sobre el Chontico Noche

En torno al Chontico Noche circulan muchas creencias que pasan de voz en voz entre los jugadores. Frases como que un número “viene cargado” o que otro “ya cumplió su turno” hacen parte de la tradición oral del chance, pero no responden a cómo funciona realmente el sorteo. En cada edición, todas las combinaciones entre el 0000 y el 9999 parten en igualdad de condiciones: los resultados anteriores no influyen y no existe ningún tipo de ventaja para ciertos números.

Qué es importante entender al momento de jugar el Chontico Noche

No hay estrategias infalibles ni fórmulas capaces de anticipar el resultado. El número ganador se define mediante un mecanismo completamente aleatorio, validado y supervisado, lo que descarta cualquier posibilidad de predicción. Tener claro este punto permite asumir el juego desde una perspectiva más sana: como un espacio de entretenimiento y expectativa. Dejar de lado los mitos y jugar con información real ayuda a disfrutar el Chontico Noche con responsabilidad, tranquilidad y sin falsas promesas.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 26 al sábado 31 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 26 de enero: 9285-8.

Martes 27 de enero: 5064-8.

Miércoles 28 de enero: 2724-5.

Jueves 29 de enero: 8216-6.

Viernes 30 de enero: 4849-4.

Sábado 31 de enero: 0424-9.

El lunes 2 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.