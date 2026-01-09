El viernes 9 de enero avanza en Colombia con el ambiente propio del cierre de semana y la opción de revisar el resultado del Chontico Día, uno de los sorteos más seguidos del chance nacional. A la 1:00 p.m., miles de jugadores están atentos al número ganador, manteniendo viva una costumbre que acompaña la rutina diaria de muchos hogares.

Este Chontico Día del viernes 9 de enero en Colombia conserva su atractivo gracias a su frecuencia diaria y a un sistema de premios escalonados que ofrece varias formas de ganar, incluso cuando no se aciertan las cuatro cifras exactas. Para muchos, consultar el resultado es parte del ritual del mediodía y una oportunidad de cerrar la semana laboral con una buena noticia.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 9 de Enero 2026

Acá podrás consultar el resultado oficial de la Lotería Chontico Día, presentado de manera clara y confiable para que verifiques tu jugada sin inconvenientes. En un día marcado por el ánimo de fin de semana, cada cifra cuenta y la ilusión del sorteo se renueva una vez más.

Número Ganador: 7820

Y la 5ta Balota: 0

Chontico Día y Chontico Noche: dos horarios, una misma experiencia de chance

El Chontico Día y el Chontico Noche pertenecen al mismo juego de chance, pero están pensados para adaptarse a distintos momentos de la jornada. El sorteo diurno se realiza todos los días a la 1:00 p.m., ideal para quienes prefieren participar al mediodía, mientras que el Chontico Noche se juega en la franja nocturna, con horarios que varían según el día, permitiendo jugar cuando ya han terminado las actividades laborales o académicas. Así, cada jugador puede elegir el momento que mejor encaje con su rutina.

Una misma mecánica con varias opciones de premio

A pesar de jugarse en horarios distintos, ambos sorteos comparten exactamente el mismo funcionamiento. Los jugadores seleccionan una combinación de cuatro cifras y esperan el resultado oficial. Si el número coincide en el orden exacto, la jugada se multiplica por 4.500, uno de los premios más atractivos del chance en Colombia. Además, el sistema también reconoce aciertos parciales —tres, dos o una cifra final—, lo que amplía las posibilidades de obtener una recompensa tanto en el Chontico Día como en el Chontico Noche.

Formas de escoger los números en el juego de chance Chontico Día

La elección de las cifras es una parte especial del juego y cada persona lo hace a su manera. Algunos juegan por fechas importantes, otros siguen la intuición, revisan resultados anteriores o simplemente dejan que el sistema genere los números de forma automática. Cualquiera de estas opciones es válida, siempre que se mantenga una participación responsable. Al final, tanto el Chontico Día como el Chontico Noche están pensados para disfrutarse como entretenimiento, con emoción, ilusión y equilibrio.