El inicio de la semana trae una de las consultas más habituales entre los jugadores. Este lunes 26 de enero, ya puedes conocer el resultado del Chontico Día, un sorteo que acompaña la rutina del mediodía y concentra la expectativa de quienes hicieron su jugada antes de continuar con sus actividades.

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance más seguidos del país, incluso los lunes, cuando muchos aprovechan una pausa para revisar números y confirmar resultados. Por eso, el resultado de la lotería se convierte en una búsqueda recurrente a esta hora.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 26 de Enero 2026

En este espacio podrás consultar de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Día de este lunes 26 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, publicado con información actualizada y verificada, para que revises tu jugada sin dudas y sigas la semana con total tranquilidad.

Número Ganador: 2549

Y la 5ta Balota: 8.

Así se realiza el sorteo del Chontico Día y se obtiene el número ganador

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m. mediante un mecanismo totalmente aleatorio. En cada edición se extraen cuatro balotas numeradas del 0 al 9; su secuencia conforma el número ganador. El procedimiento está certificado y supervisado, garantizando igualdad de probabilidades para todas las combinaciones.

Para participar, el jugador elige cuatro cifras -de forma manual o con número automático en canales autorizados- y la jugada queda habilitada para el sorteo del mismo día. Minutos después, el resultado oficial se divulga por canales verificados, permitiendo comprobar aciertos totales o parciales con total confianza. Es un sistema simple, regulado y accesible, ideal tanto para nuevos jugadores como para habituales.

Cuánto paga el Chontico Día: premios por acierto

El atractivo del Chontico Día está en su esquema de premios escalonado. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, con un pago de 4.500 veces lo apostado, lo que convierte una jugada pequeña en una ganancia relevante.

Además, existen recompensas por coincidencias parciales: aciertos de tres cifras, dos cifras o incluso la última cifra reciben pagos proporcionales al monto jugado. Este modelo flexible hace que cada jugada tenga valor, ampliando las opciones de ganar y manteniendo la emoción diaria que caracteriza al sorteo.