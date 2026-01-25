El domingo avanza con un ritmo distinto, más pausado, pero con la misma expectativa de siempre. Este domingo 25 de enero, miles de jugadores en el país están atentos a conocer el resultado del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados del mediodía en Colombia y parte habitual de la rutina dominical.

El Chontico Día mantiene su protagonismo incluso los domingos, cuando muchas personas aprovechan el descanso para revisar sus jugadas con calma. Por eso, consultar el resultado se convierte en una búsqueda frecuente para quienes siguen esta tradición del chance.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 25 de Enero 2026

Cierre de semana en Colombia y momento de consultar el resultado oficial del Chontico Día, correspondiente a este domingo 25 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, publicado con información clara y actualizada, para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y continuar el día con total tranquilidad.

Número Ganador: 7739

Y la 5ta Balota: 7.

Jugada directa en el Chontico Día: exactitud que marca la diferencia

Dentro del Chontico Día, la jugada directa es una de las modalidades más clásicas. En este caso, el orden de las cifras es clave: para obtener premio, las tres últimas cifras de la jugada deben coincidir exactamente con las del resultado oficial. Este nivel de precisión eleva el reto, pero también abre la puerta a pagos más altos, ya que no admite variaciones en la secuencia.

Por esa razón, muchos jugadores la eligen cuando tienen un número muy definido, ya sea por significado personal, hábito o corazonada. La jugada directa ofrece una emoción particular, centrada en acertar cada detalle del resultado, y mantiene su atractivo por la claridad de sus reglas y el potencial de premio que ofrece.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 19 al sábado 24 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 19 de enero: 5929-1.

Martes 20 de enero: 8477-7.

Miércoles 21 de enero: 6235-4.

Jueves 22 de enero: 6987-4.

Viernes 23 de enero: 0456-3.

Sábado 24 de enero: 8916-0.

El lunes 26 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.