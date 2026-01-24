El fin de semana avanza y con él llega uno de los momentos más esperados por los jugadores. Este sábado 24 de enero, ya está disponible el resultado confirmado de la Lotería Chontico Día en Colombia, un sorteo que acompaña la jornada y despierta expectativa entre quienes realizaron su jugada desde temprano.

El Chontico Día mantiene su protagonismo los sábados, cuando muchas personas aprovechan el ritmo más tranquilo del día para consultar resultados con calma. Por eso, conocer el resultado del Chontico Día del sábado 24 de enero se convierte en una de las búsquedas más frecuentes, tanto para jugadores habituales como para quienes participan de manera ocasional.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 24 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar de forma clara y confiable el resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, correspondiente a este sábado 24 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, publicado con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y disfrutar el resto del día con tranquilidad.

Número Ganador: 8916

Y la 5ta Balota: 0.

Oportunidades de ganar premios en la lotería Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias formas de ganar: no solo premia el acierto de las cuatro cifras exactas, sino también coincidencias parciales como tres, dos o la última cifra. Esto hace que más jugadas tengan opción de premio y mantiene la emoción cada día.

Todas las combinaciones entre 0000 y 9999 tienen la misma probabilidad de salir, ya que el sorteo es completamente aleatorio y supervisado. No existen números favorecidos ni estrategias que aumenten las opciones, por lo que la clave está en jugar con responsabilidad y disfrutar la experiencia.

Cómo suelen elegir su número los jugadores

Algunos jugadores se inclinan por fechas importantes o números con significado personal, mientras otros prefieren repetir cifras que les han dado buenas sensaciones. También está la opción del número automático, ideal para quienes quieren dejar todo en manos del azar. En todos los casos, la elección del número hace parte del encanto del Chontico Día.

Otra alternativa común es variar los números en cada sorteo, probando combinaciones distintas para mantener la expectativa y evitar la rutina. Muchos jugadores disfrutan este cambio constante como parte del juego, entendiendo que cada nueva jugada representa una oportunidad independiente. Más allá del método elegido, lo importante es que la participación sea consciente y equilibrada, recordando que el Chontico Día está pensado como un espacio de entretenimiento y tradición diaria.