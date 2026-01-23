El cierre de la semana llega con expectativa para miles de jugadores. Este viernes 23 de enero, ya se puede consultar el resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, un sorteo que acompaña la jornada y se convierte en una de las consultas más habituales antes de iniciar el fin de semana.

El Chontico Día mantiene su protagonismo incluso los viernes, cuando muchos revisan sus jugadas con la ilusión de cerrar la semana con una buena noticia. Por eso, conocer el resultado del Chontico Día del viernes 23 de enero es una búsqueda recurrente entre quienes siguen esta tradición del chance en el país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 23 de Enero 2026

Si cerraste la semana participando en este juego de chance, acá encontrarás de forma clara y confiable el resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, correspondiente a este viernes 23 de enero. Podrás verificar el número ganador, revisar tu jugada sin confusiones y acceder a la información oficial del sorteo, presentada de manera directa y actualizada.

Número Ganador: 0456

Y la 5ta Balota: 3.

Así funciona el sorteo del Chontico Día en Colombia

El Chontico Día es un sorteo diario y regulado, diseñado para ofrecer resultados claros y confiables. Cada día, sin excepción, se realiza la selección aleatoria de cuatro cifras, a partir de balotas numeradas del 0 al 9, que conforman el número ganador de la jornada. Este proceso se lleva a cabo con equipos certificados y bajo la supervisión de las entidades encargadas de los juegos de suerte y azar, lo que garantiza transparencia y legalidad en cada edición. Los resultados se divulgan únicamente por canales oficiales, fortaleciendo la confianza de los jugadores.

La mecánica de participación es simple y accesible. El jugador elige una combinación de cuatro números, ya sea basándose en fechas personales, números simbólicos o simples corazonadas. Para quienes prefieren rapidez, existe la opción de número automático, disponible tanto en puntos de venta autorizados como en plataformas digitales oficiales. Una vez registrada la jugada, esta queda habilitada para el sorteo del mismo día, sin tiempos de espera adicionales.

El esquema de premios no se limita al acierto total. Además del premio mayor por cuatro cifras exactas, el sorteo reconoce coincidencias parciales, lo que permite ganar acertando tres, dos o incluso la última cifra. Esta estructura amplía las opciones de premio y mantiene la expectativa en cada jornada.

Cuánto cuesta jugar y cómo funcionan los premios del Chontico Día

Uno de los grandes atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. La jugada mínima es de $600 pesos, y es posible apostar valores mayores -hasta un tope establecido- con premios que crecen de forma proporcional al monto invertido. En términos simples, quien apuesta más, gana más si acierta, ya que el pago se calcula directamente según el valor jugado.

Esta flexibilidad permite distintos estilos de juego: algunos participantes prefieren repartir su inversión en varias combinaciones, mientras otros concentran su apuesta en un solo número. En cualquier caso, es importante recordar que el resultado es totalmente aleatorio y que ninguna estrategia altera las probabilidades.

Por eso, la recomendación principal es jugar con equilibrio y responsabilidad. El Chontico Día está pensado como una experiencia de entretenimiento cotidiano, donde la emoción del sorteo es el verdadero valor. Participar de forma consciente permite disfrutar esta tradición colombiana con tranquilidad y sin afectar el bienestar personal.