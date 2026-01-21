La mitad de la semana llega con uno de los momentos más consultados por los jugadores. Este miércoles 21 de enero, ya está disponible el resultado de la lotería Chontico Día, un sorteo que acompaña la rutina diaria y genera expectativa entre quienes realizaron su jugada durante la mañana.

El Chontico Día se mantiene como una de las opciones de chance más seguidas en Colombia, incluso en días laborales. Por eso, conocer el resultado oficial del Chontico Día del miércoles 21 de enero se convierte en una búsqueda recurrente para validar números, confirmar jugadas y estar al día con el sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 21 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar de forma clara y confiable el resultado de la lotería Chontico Día, correspondiente a este miércoles 21 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, publicado con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y continuar la jornada con tranquilidad.

Número Ganador: 6235

Y la 5ta Balota: 4.

Formas comunes de elegir el número para el Chontico Día

Al jugar el Chontico Día, la elección del número suele ser un momento personal. Muchos participantes optan por cifras con valor sentimental, como cumpleaños, aniversarios o fechas que marcaron su historia familiar. Este tipo de elecciones convierte la jugada en algo más que un simple intento de azar y le da un componente emocional que acompaña cada sorteo.

Otros jugadores disfrutan el proceso desde una mirada más estratégica -aunque simbólica-. Algunos revisan sorteos anteriores, repiten combinaciones que alguna vez les dieron resultado o prueban secuencias que consideran “pendientes”. Aunque todas las cifras tienen la misma probabilidad de salir, este enfoque añade emoción y hace parte del ritual que muchos disfrutan al participar.

También está la alternativa más práctica: el número automático. Disponible en puntos de venta físicos y plataformas digitales autorizadas, esta opción asigna una combinación aleatoria en segundos. Es ideal para quienes prefieren rapidez o desean dejar la decisión completamente al azar. Sea cual sea el método, la elección del número es una de las partes que más conecta a los jugadores con el Chontico Día.

El premio principal en el juego de chance Chontico Día en Colombia

El gran incentivo del Chontico Día está en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Lograrlo permite multiplicar la inversión hasta 4.500 veces, lo que significa que una jugada de $1.000 puede convertirse en $4.500.000. Por eso, cada día a la 1:00 p.m., el anuncio del resultado genera tanta expectativa entre los jugadores.

Además del premio mayor, el sorteo ofrece una modalidad combinada, que paga incluso si las cuatro cifras coinciden en un orden diferente, otorgando 208 veces el valor jugado. Esta estructura amplia las opciones de ganancia y hace que cada jugada tenga valor, ya sea por la posibilidad del gran premio o por una recompensa significativa en cualquier edición del sorteo.