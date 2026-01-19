Este lunes 19 de enero, la atención se centra en el resultado confirmado de la Lotería Chontico Día en Colombia, un sorteo que acompaña la rutina diaria y marca un punto de expectativa en medio de la jornada laboral.

El Chontico Día mantiene su presencia constante incluso los lunes, cuando muchos aprovechan una pausa del día para revisar si la suerte los acompañó. Por eso, conocer el resultado del Chontico Día del lunes 19 de enero se convierte en una búsqueda recurrente, tanto para jugadores habituales como para quienes participan de forma ocasional.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 19 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, correspondiente a este lunes 19 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y continuar la semana con tranquilidad.

Número Ganador: 5929

Y la 5ta Balota: 1.

Costo y alternativas para jugar el Chontico Día en Colombia

El Chontico Día es uno de los sorteos más económicos y fáciles de jugar en el país. Con una inversión mínima desde $600 pesos, cualquier persona puede participar y aspirar a premios que multiplican la inversión por miles. Esta combinación de bajo costo y altas posibilidades de ganancia ha sido clave para que el juego se mantenga vigente como una de las opciones más populares dentro del chance colombiano.

Su mecánica es directa y accesible: el jugador solo debe elegir cuatro cifras y definir el monto que desea invertir. Además, al tratarse de un sorteo diario, con edición al mediodía y en la noche, no es necesario esperar largos periodos para volver a participar. Esta frecuencia constante convierte al Chontico Día en una alternativa dinámica, ideal tanto para quienes recién comienzan como para jugadores habituales.

Jugar también es sencillo desde cualquier punto del país. Existe una amplia red de puntos físicos autorizados y plataformas digitales certificadas que permiten participar sin importar la ciudad o municipio. Aunque su origen está en el Valle del Cauca, hoy el Chontico Día tiene alcance nacional, respaldado por un sistema legal, transparente y confiable que acompaña la rutina diaria de miles de colombianos.

Cómo eligen sus cifras los jugadores del Chontico Día

Cada jugada suele tener un trasfondo personal. Muchos participantes optan por fechas importantes, números ligados a recuerdos o cifras que asocian con buena fortuna. Esa carga simbólica hace que el acto de jugar vaya más allá del azar y se convierta en un pequeño ritual cotidiano.

Otros jugadores prefieren métodos más prácticos: algunos repiten combinaciones, otros prueban secuencias distintas y muchos eligen el número automático, dejando la decisión completamente al sistema. Más allá del método, es clave recordar que todas las combinaciones tienen la misma probabilidad, por lo que jugar con moderación y disfrutar la experiencia es la mejor forma de vivir el Chontico Día.