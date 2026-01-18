Acá podrás consultar de forma clara y confiable el resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, correspondiente a este domingo 18 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, presentado con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y con total tranquilidad.

El Chontico Día es uno de los sorteos más consultados incluso en fin de semana, cuando el ritmo baja y hay más tiempo para estar al día con los resultados. Por eso, conocer el resultado del Chontico Día del domingo 18 de enero se convierte en una búsqueda recurrente, tanto para quienes juegan con frecuencia como para quienes participan de manera ocasional.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 18 de Enero 2026

El domingo avanza con calma, pero la expectativa se mantiene intacta. Este domingo 18 de enero, muchos jugadores en el país están atentos al resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, un sorteo que acompaña la jornada dominical y se integra a la rutina de quienes aprovechan el descanso para revisar sus jugadas con tranquilidad.

Número Ganador: 5336

Y la 5ta Balota: 0.

Horario en el que se juega la lotería Chontico Día en Colombia

El Chontico Día se sortea todos los días del año, sin excepción, incluidos domingos y festivos. La extracción del número ganador se realiza a la 1:00 p.m., momento en el que se definen las cinco cifras oficiales del día. Esta regularidad ha hecho que la una de la tarde sea una referencia clara para los jugadores en cualquier región del país, sin importar dónde se encuentren.

Con el tiempo, ese horario dejó de ser solo una franja en el reloj y pasó a convertirse en una costumbre diaria. Para muchos participantes, el mediodía marca una pausa especial: el instante de revisar resultados, comentar cifras y renovar expectativas. Esa constancia ha permitido que el Chontico Día conserve su vigencia tanto en el Valle del Cauca como en otras zonas de Colombia, consolidándose como una tradición cotidiana que conecta a distintas generaciones alrededor del mismo momento.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 12 al sábado 17 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 12 de enero: 8895-3.

Martes 13 de enero: 3431-1.

Miércoles 14 de enero: 6771-6.

Jueves 15 de enero: 7215-5.

Viernes 16 de enero: 6426-4.

Sábado 17 de enero: 1848-7.

El lunes 19 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.