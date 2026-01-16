Este viernes 16 de enero llega con una de las consultas más habituales entre los jugadores: conocer el resultado del Chontico Día. En medio del cierre de semana, el sorteo se convierte en ese momento clave en el que los números toman protagonismo y la expectativa se concentra en confirmar si la jugada realizada durante la jornada fue la correcta.

El Chontico Día acompaña a miles de colombianos como parte de su rutina diaria, y los viernes suelen tener un significado especial, marcados por el balance de la semana y la ilusión de empezar el fin de semana con una buena noticia. Por eso, consultar el resultado oficial del Chontico Día de hoy, viernes 16 de enero, es una búsqueda constante en estas horas.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 16 de Enero 2026

En este artículo encontrarás de forma clara y directa el resultado del Chontico Día del viernes 16 de enero, con información confiable y actualizada. Aquí podrás verificar el número ganador, revisar tu jugada con tranquilidad y tener a la mano el dato más esperado del sorteo.

Número Ganador: 6426

Y la 5ta Balota: 4.

Dónde participar de forma autorizada en el Chontico Día en Colombia

El Chontico Día, que nació en el Valle del Cauca, hoy cuenta con una cobertura nacional gracias a su sistema de canales oficiales y plataformas avaladas. Esto hace posible que jugadores de cualquier región del país puedan participar sin restricciones geográficas, siempre y cuando utilicen medios regulados. Jugar por estos canales asegura que la jugada quede debidamente registrada, sea válida y permita reclamar premios sin contratiempos.

Quienes se encuentran fuera del suroccidente colombiano tienen opciones claras y seguras para jugar. Pueden hacerlo a través de puntos de venta físicos autorizados o mediante plataformas digitales certificadas, como aplicaciones móviles y portales web aprobados por la empresa operadora. Esta red ha permitido que el sorteo evolucione hacia un modelo más accesible, confiable y adaptado a la era digital, sin perder su respaldo legal.

Cómo confirmar que un canal del Chontico Día es confiable

Ante cualquier inquietud sobre la legalidad de un establecimiento o sitio web, lo más recomendable es acudir a los canales oficiales del Chontico Día. En su página web y líneas de atención se publican listados actualizados de distribuidores y plataformas autorizadas, una herramienta clave para verificar que la jugada se realizará bajo las normas vigentes.

Utilizar canales no autorizados implica un riesgo real, ya que una inversión hecha fuera del sistema oficial puede no ser reconocida, incluso si resulta ganadora. Por eso, antes de jugar, es fundamental asegurarse de que el canal sea oficial y seguro, protegiendo así la inversión y reforzando la transparencia que caracteriza al Chontico Día.