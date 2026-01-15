El calendario marca jueves 15 de enero y, como ocurre cada día, la atención de muchos jugadores se concentra en un solo dato: el resultado oficial del Chontico Día. Es el momento en el que la espera termina y los números toman sentido, convirtiéndose en la referencia clave para quienes siguieron el sorteo y quieren confirmar si la suerte estuvo de su lado.

El Chontico Día forma parte de la dinámica cotidiana de quienes disfrutan este tipo de juegos en Colombia. En una jornada de semana, con el ritmo normal de trabajo y actividades, conocer el resultado del Chontico Día del jueves 15 de enero se vuelve una consulta recurrente, ya sea para validar una jugada hecha temprano o simplemente para estar al día con el sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 15 de Enero 2026

A continuación encontrarás el resultado oficial del Chontico Día, publicado de manera clara y directa. Aquí podrás identificar el número ganador del jueves 15 de enero, revisar tu jugada con confianza y acceder a la información exacta que necesitas, sin rodeos y en un solo lugar.

Número Ganador: 7215

Y la 5ta Balota: 5

Dónde jugar el Chontico Día de forma segura y autorizada en Colombia

El Chontico Día comenzó como un sorteo representativo del Valle del Cauca, pero con el tiempo amplió su alcance hasta convertirse en una opción disponible para jugadores en todo el territorio nacional. Hoy es posible participar desde distintas regiones del país, siempre y cuando la jugada se realice a través de canales oficiales y autorizados, condición indispensable para que el proceso sea legal, transparente y respaldado por la normativa colombiana de juegos de suerte y azar.

Para quienes no se encuentran en su región de origen, el acceso sigue siendo sencillo. Existen puntos de venta físicos autorizados y plataformas digitales certificadas que permiten jugar sin restricciones geográficas. Antes de realizar cualquier jugada, es fundamental confirmar que el establecimiento o sitio web elegido cuente con la autorización correspondiente, ya que solo así se garantiza la validez de la jugada y el derecho a reclamar un premio en caso de resultar ganador.

Cómo confirmar si un punto de venta es autorizado para vender la lotería Chontico Día

Cuando surgen dudas sobre la legalidad de un canal, la recomendación más segura es acudir a los medios oficiales del Chontico Día. En su página web y líneas de atención se publican listados actualizados de distribuidores, portales y aplicaciones avaladas, lo que permite verificar rápidamente si el canal elegido cumple con los requisitos exigidos.

Jugar en espacios no autorizados implica riesgos importantes, especialmente al momento de reclamar un premio. Por eso, la mejor forma de disfrutar del Chontico Día es hacerlo siempre por canales verificados, asegurando confianza, respaldo legal y tranquilidad en cada sorteo.