Este martes 13 de enero, miles de jugadores en todo el país están atentos al resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, uno de los sorteos más seguidos por su constancia, cercanía y emoción diaria. Como es habitual, la expectativa se concentra en conocer el número ganador, una combinación que puede transformar una jugada sencilla en una grata sorpresa para quienes confiaron en su cifra de la suerte.

El Chontico Día se ha convertido en parte de la rutina cotidiana de muchos colombianos gracias a su sorteo diario a la 1:00 p.m., su mecánica clara y su sistema de premios que reconoce tanto el acierto total como las coincidencias parciales. Por eso, revisar el resultado oficial del martes 13 de enero es un paso clave para saber si tu jugada fue premiada y en qué categoría se encuentra.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 13 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar el resultado del Chontico Día de hoy, verificar si tu número coincide total o parcialmente y conocer todos los detalles del sorteo. Una nueva jornada, una nueva oportunidad y la misma ilusión de siempre: descubrir si este martes 13 de enero en Colombia la suerte decidió sonreírte.

Número Ganador: 3431

Y la 5ta Balota: 1.

Lotería Chontico Día: una costumbre arraigada en la vida cotidiana del suroccidente colombiano

En el Valle del Cauca y en distintas regiones del suroccidente del país, el Chontico Día trascendió la idea de un simple sorteo para convertirse en un hábito diario. Cada tarde, miles de personas integran este juego a su rutina como un momento compartido de ilusión y expectativa, una tradición que pasa de padres a hijos y que forma parte de la identidad cultural de la región.

Las claves de su permanencia: sencillez, emoción y cercanía con la gente

Uno de los grandes atractivos del Chontico Día está en su mecánica fácil de entender: escoger cuatro cifras, decidir cuánto jugar y esperar el resultado oficial. A esto se suma un sistema de premios flexible, que no solo recompensa el acierto total, sino también las coincidencias parciales. Para muchos jugadores, cada número tiene un valor simbólico —fechas importantes, recuerdos o corazonadas— que convierte cada jugada en una experiencia personal y cercana.

Una tradición regional que evoluciona con la tecnología

Sin perder su esencia, el Chontico Día ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy, los resultados se consultan en segundos a través de plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones móviles, facilitando el acceso tanto a jugadores de siempre como a nuevas generaciones. De esta manera, el sorteo conserva su raíz vallecaucana mientras se fortalece con la inmediatez y comodidad del entorno digital, manteniendo viva una tradición que sigue conectando a la región todos los días.