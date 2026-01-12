Arranca una nueva semana y, como es tradición, el sorteo del Chontico Día del lunes 12 de enero en Colombia vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores que siguen este chance como parte de su rutina diaria. Cada mediodía, la expectativa se renueva con la ilusión de que el número ganador del Chontico Día coincida con la jugada elegida, convirtiendo un lunes común en una jornada especial marcada por la suerte.

En este artículo podrás consultar el resultado confirmado del Chontico Día de hoy, correspondiente al lunes 12 de enero, una información clave para quienes participaron en el sorteo y desean verificar si obtuvieron el premio mayor o alguna de las coincidencias parciales que también entregan recompensa. Gracias a su sistema sencillo y transparente, el Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más seguidos en el país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 12 de Enero 2026

Revisar el resultado oficial del sorteo Chontico Día en Colombia es el paso final para cerrar la jugada y descubrir si este lunes comenzó con una buena noticia para tu bolsillo.

Número ganador: 8895

Y la 5ta Balota: 3

Chontico Día: un sorteo que late al ritmo del Valle del Cauca

Más que una lotería, el Chontico Día es una costumbre profundamente arraigada en el suroccidente colombiano. En municipios y ciudades como Cali, Palmira, Buga o Buenaventura, este sorteo hace parte de la vida diaria, un ritual que se comparte en casas, barrios y comercios. Su fuerza no está solo en los premios, sino en ese instante cotidiano en el que la expectativa une a familias y amigos alrededor de la ilusión de ganar.

El vínculo con la gente nace de su dinámica sencilla y cercana. Con sorteos diarios que se ajustan a la rutina —al mediodía y nuevamente en la noche—, el Chontico acompaña a quienes lo siguen con disciplina. Elegir cuatro cifras, definir cuánto jugar y esperar el resultado oficial es un proceso fácil, accesible y pensado para todos los presupuestos, lo que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus jugadores a lo largo del tiempo.

Con el paso de los años, el Chontico Día se ha convertido en una de las expresiones más representativas del chance colombiano. Cada número encierra una historia personal: aniversarios, fechas especiales, intuiciones o simples presentimientos. Por eso, este sorteo va más allá del azar y se transforma en un reflejo de las tradiciones, emociones y costumbres que caracterizan al Valle del Cauca.

Resultado del Chontico Día del domingo 11 de enero

El resultado oficial del Chontico Día del domingo 11 de enero dejó como número ganador el 9225, una combinación que marcó la jornada y mantuvo en vilo a miles de jugadores en distintas regiones del país. Como en cada edición, los participantes revisaron con atención si su jugada coincidía de forma total o parcial con el número revelado.

En esta ocasión, la 5ta Balota fue el número 5, agregando un ingrediente adicional de emoción para quienes participaron en esta modalidad complementaria. Con estos resultados, el Chontico Día ratifica su lugar como uno de los sorteos más queridos del suroccidente colombiano: reglas claras, múltiples opciones de premio y una ilusión que se renueva todos los días.