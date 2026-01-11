Este domingo 11 de enero, la expectativa vuelve a girar en torno al resultado del Chontico Día, uno de los sorteos más seguidos en Colombia por su cercanía y frecuencia diaria. Como es habitual, miles de jugadores estuvieron atentos a la extracción oficial, esperando que su combinación de cuatro cifras fuera la elegida. La jornada dominical, marcada por el descanso y los planes en familia, también se convierte para muchos en el momento perfecto para revisar si la suerte acompañó su jugada.

El Chontico Día del domingo 11 de enero mantiene viva la emoción gracias a su formato sencillo y a su sistema de premios escalonado, que permite ganar no solo con el acierto exacto, sino también con coincidencias parciales. Esta característica hace que cada resultado sea relevante y que incluso pequeños aciertos puedan transformarse en una buena noticia para los participantes que siguen el sorteo con ilusión.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 11 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día, verificar el número ganador y conocer si tu jugada coincide total o parcialmente con el sorteo de hoy. Revisar el resultado a través de canales confiables es clave para confirmar cualquier premio y vivir con tranquilidad una de las tradiciones más arraigadas del chance en Colombia, especialmente en un domingo pensado para cerrar la semana con expectativa y esperanza.

Número ganador: 9225

Y la 5ta Balota: 5.

Probabilidades de ganar en el sorteo Chontico Día: cómo funcionan realmente

En el Chontico Día, las opciones de premio están directamente relacionadas con cuántas cifras coincidan con el resultado oficial y con el orden en que aparezcan. El premio mayor se alcanza al acertar las cuatro cifras exactas, un escenario que tiene una probabilidad de 1 entre 10.000, ya que existen exactamente 10.000 combinaciones posibles entre el 0000 y el 9999.

Cuando el requisito de acierto es menor, las probabilidades aumentan de forma significativa. Por ejemplo, coincidir solo en la última cifra implica una probabilidad de 1 en 10, mientras que acertar las dos cifras finales en el orden correcto representa una probabilidad de 1 en 100. Este esquema progresivo hace que no todo dependa del acierto total, ampliando las opciones de obtener una recompensa.

Este sistema de premios por coincidencias parciales es uno de los grandes atractivos del Chontico Día. Cada jugada mantiene viva la expectativa hasta el final, convirtiendo al sorteo en una alternativa dinámica, accesible y cercana, ideal para quienes disfrutan participar a diario con posibilidades reales de ganar.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 5 al sábado 10 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 5 de enero: 1969-0.

Martes 6 de enero: 6966-5.

Miércoles 7 de enero: 8377-3.

Jueves 8 de enero: 6851-3.

Viernes 9 de enero: 7820-0.

Sábado 10 de enero: 3725-1.

El lunes 12 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.