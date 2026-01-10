El sábado 10 de enero de 2026 llega con una nueva oportunidad para quienes siguen de cerca, esperando el resultado oficial del Chontico Día, un juego que acompaña a miles de colombianos cada jornada y que mantiene viva la expectativa con cada combinación de cifras. Si participaste en el sorteo de hoy, este es el momento de verificar si tu número fue el elegido.

Como es habitual, el Chontico Día en Colombia se realizó bajo un proceso transparente y certificado, garantizando igualdad de condiciones para todos los jugadores. Con su dinámica sencilla de cuatro cifras y su sistema de premios por aciertos totales y parciales, este sorteo continúa consolidándose como una de las opciones de chance más seguidas del país, especialmente por su frecuencia diaria y accesibilidad.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 10 de Enero 2026

En este artículo encontrarás el resultado del Chontico Día del sábado 10 de enero de 2026, junto con la información clave para comprobar tu jugada y saber si tienes derecho a reclamar algún premio. Revisar el número ganador a tiempo es fundamental para no perder ninguna oportunidad y cerrar la jornada con la emoción que solo este sorteo puede ofrecer.

Número Ganador: 3725

Y la 5ta Balota: 1

La 5ta Balota del Chontico Día: una opción adicional para vivir el sorteo con más intensidad

El Chontico Día no se queda únicamente en la jugada clásica de cuatro cifras. Para quienes desean sumar una dosis extra de expectativa, existe la 5ta Balota, una modalidad complementaria que permite ampliar las oportunidades de ganar con una inversión baja. Desde $500 pesos, los jugadores pueden acceder a premios que llegan a multiplicar hasta 38.000 veces el valor invertido, convirtiéndola en una alternativa ideal para quienes buscan más emoción sin asumir grandes riesgos.

Su funcionamiento es simple y flexible, con dos formas de participación. En la modalidad Directo, el reto es acertar las cinco cifras en el orden exacto del resultado oficial para obtener el premio mayor; además, si solo coincide la última cifra, el valor jugado se devuelve. En la modalidad Combinado, el orden deja de ser determinante: si las cinco cifras aparecen, el premio corresponde a 100 veces la inversión. Dos opciones pensadas para distintos estilos de juego, pero con un mismo objetivo: aumentar las posibilidades.

Con reglas claras, respaldo oficial y total transparencia, la 5ta Balota del Chontico Día se ha convertido en un complemento muy valorado por los jugadores habituales. Es una forma práctica de potenciar la experiencia del sorteo diario y abrir nuevas puertas para celebrar con una inversión mínima.

Cómo saber si tu jugada fue ganadora en el Chontico Día en Colombia

Verificar si obtuviste un premio en el Chontico Día es un proceso sencillo. El sorteo arroja un número ganador de cuatro cifras, y quienes lo aciertan exactamente en el mismo orden acceden al premio principal. Sin embargo, el atractivo del juego va más allá del acierto total, gracias a su sistema de pagos escalonados.

El sorteo también reconoce los aciertos parciales. Si tu número coincide en las últimas tres cifras, en las dos finales o incluso solo en la última, puedes recibir un premio proporcional al monto jugado. Este esquema permite que más jugadores tengan opciones reales de ganar y mantiene la emoción viva en cada resultado.

Para confirmar tu jugada, lo más recomendable es consultar siempre el resultado oficial del Chontico Día a través de los canales autorizados o en puntos de venta confiables. Comparar cuidadosamente tu número con la combinación ganadora te permitirá saber de inmediato si la suerte estuvo de tu lado.