Este domingo 25 de enero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a marcar el cierre del fin de semana para miles de jugadores que siguen este juego como parte de su ritual nocturno. En un día de descanso, reuniones familiares y ritmo pausado, la expectativa se concentra en una combinación que puede traer una sorpresa justo antes de iniciar una nueva semana.

El Súper Astro Luna acompaña las noches dominicales con una emoción particular. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado se convierte en un momento de calma e ilusión, donde la intuición y la esperanza toman protagonismo. Cada sorteo es independiente, pero la sensación de posibilidad se renueva domingo tras domingo.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 25 de Enero 2026

Consulta acá el resultado del sorteo Astro Luna de hoy, domingo 25 de enero en Colombia. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en un día pensado para descansar, la suerte puede aparecer y regalar un buen comienzo para la semana que está por venir.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Dónde y cómo ver el sorteo del Súper Astro Luna en vivo en Colombia

El Súper Astro Luna se sigue en directo todas las noches a través de Canal 1, convirtiéndose en una costumbre para miles de jugadores en el país. La transmisión se realiza de lunes a sábado a las 10:50 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m., momento en el que se revelan en vivo las cuatro cifras y el signo zodiacal ganadores.

Ver el sorteo en tiempo real permite conocer el resultado al instante y comprobar la transparencia del proceso. Cada extracción se hace frente a cámaras y bajo supervisión, lo que garantiza un procedimiento claro, imparcial y confiable, clave para la credibilidad del juego.

Si no alcanzas a ver la emisión, el resultado se publica pocos minutos después en los canales oficiales del sorteo, como su página web y redes sociales. Además, portales informativos aliados como Futbolete actualizan la combinación ganadora casi de inmediato, facilitando la consulta desde cualquier lugar y dispositivo.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 19 al sábado 24 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 19 de enero: 8041 – Tauro.

Martes 20 de enero: 5496 – Aries.

Miércoles 21 de enero: 9075 – Piscis.

Jueves 22 de enero: 7484 – Aries.

Viernes 23 de enero: 4468 – Capricornio.

Sábado 24 de enero: 2502 – Piscis.

El lunes 26 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.