Este miércoles 21 de enero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a despertar expectativa entre miles de jugadores que siguen este sorteo como parte de su rutina nocturna. Con la semana avanzando y el día llegando a su cierre, la ilusión por conocer la combinación ganadora se mantiene intacta, en una noche donde números y signos vuelven a alinearse bajo la Luna.

El Súper Astro Luna se ha convertido en una pausa especial dentro de la jornada. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado es, para muchos, un pequeño ritual que rompe la rutina del miércoles y le agrega emoción al día. Cada sorteo es una nueva oportunidad, sin importar lo que haya ocurrido antes.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Miércoles 21 de Enero 2026

A continuación podrás conocer acá el resultado del sorteo Astro Luna del miércoles 21 de enero en Colombia. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en mitad de la semana, la suerte puede sorprender cuando menos se espera.

El número ganador: 9075

Signo Zodiacal: Piscis.

Súper Astro Luna: ganadores y premios del 20 de enero, sorteo en Colombia

El 20 de enero de 2026, la lotería Súper Astro Luna volvió a confirmar su impacto entre los jugadores en Colombia con una jornada marcada por un alto número de premios entregados. En total, 8.292 ganadores lograron acertar alguna de las combinaciones habilitadas en el sorteo, consolidando al juego como uno de los más activos y atractivos del panorama nacional.

El valor de los premios entregados en ese día ascendió a $968.864.800, una cifra que refleja la frecuencia con la que este sorteo reparte ganancias. Además, el balance del mes resulta aún más llamativo: el valor acumulado de premios en enero ya alcanza los $21.492.803.300, demostrando la constancia con la que el Súper Astro Luna premia a sus participantes y mantiene viva la expectativa noche tras noche.

¿Qué es y cómo se juega la lotería Súper Astro Luna en Colombia?

El Súper Astro Luna es un juego de suerte y azar catalogado como novedoso en Colombia, diseñado para combinar números y signos zodiacales en una misma jugada. Los jugadores pueden participar con valores accesibles, realizando inversiones que van desde $500 hasta $10.000, lo que lo convierte en una opción abierta para distintos perfiles de público.

La dinámica del juego consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para que la jugada resulte ganadora, el número elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, además de acertar el signo zodiacal correspondiente. Esta combinación de precisión y azar es la que define a los ganadores y hace del Súper Astro Luna una experiencia distinta dentro de las loterías tradicionales.