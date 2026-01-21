Este martes 20 de enero en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a ser el centro de atención para miles de jugadores que siguen este juego noche tras noche. En medio de la rutina semanal, la expectativa se mantiene intacta y la ilusión por conocer la combinación ganadora acompaña el cierre del día, cuando números y signos vuelven a alinearse bajo la luz de la Luna.

El Astro Luna se ha convertido en una pausa especial dentro de la jornada. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado es, para muchos, un pequeño ritual que rompe la monotonía y le da un toque de emoción a la noche. Cada sorteo es distinto y mantiene viva la esperanza de que la suerte aparezca en cualquier momento.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Martes 20 de Enero 2026

A continuación, podrás consultar el resultado del sorteo Astro Luna de hoy, martes 20 de enero en Colombia. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en un día común de semana, la fortuna puede sorprender cuando menos se espera.

El número ganador: 5496

Signo Zodiacal: Aries.

Así se lleva a cabo el sorteo del Súper Astro Luna en Colombia

Cada noche, el Súper Astro Luna reúne a miles de personas que siguen con expectativa la definición de la combinación ganadora. El sorteo se realiza en transmisión en vivo a través de Canal 1, donde se puede observar paso a paso la selección del número de cuatro cifras y del signo zodiacal que conforman el resultado oficial. Esta exposición pública del proceso es uno de los pilares que fortalecen la credibilidad del juego.

El procedimiento está respaldado por controles técnicos rigurosos. Antes y después de cada sorteo, los equipos utilizados son revisados y certificados, y todo el desarrollo se hace bajo la vigilancia de las autoridades competentes. De esta manera, se garantiza que no exista intervención externa y que el resultado sea producto exclusivo del azar, asegurando igualdad de condiciones para todos los participantes.

Además, cada sorteo funciona de manera independiente. No hay secuencias, repeticiones programadas ni influencias de resultados anteriores: todas las cifras y los doce signos zodiacales cuentan siempre con la misma probabilidad de salir. Esta aleatoriedad constante es la que mantiene viva la emoción, ya que cada noche representa una nueva oportunidad.

Horarios y opciones para consultar el resultado del Súper Astro Luna

El resultado del Súper Astro Luna se conoce en tiempo real gracias a su emisión diaria por Canal 1. Los horarios son claros y regulares: de lunes a viernes a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:45 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.. Esta constancia ha hecho que el sorteo se integre fácilmente a la rutina nocturna de muchos colombianos.

Si no es posible seguir la transmisión en directo, la información se publica pocos minutos después en los canales oficiales del juego, como su página web, redes sociales verificadas y puntos de venta autorizados. También hay portales informativos que difunden el resultado, aunque siempre es recomendable validar la combinación ganadora en una fuente oficial para evitar errores al momento de reclamar un premio.

Gracias a este esquema claro y accesible, el Súper Astro Luna se mantiene como uno de los sorteos más seguidos en Colombia, combinando transparencia, emoción y la expectativa de que cualquier noche la suerte puede cambiarlo todo.