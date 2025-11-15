El Astro Luna del viernes 14 de noviembre ya tiene combinación ganadora y con ella llega esa chispa de emoción que convierte cada sorteo en un ritual que muchos no dejan pasar. Una vez más, la luna ilumina los sueños de quienes creen que cualquier viernes puede ser su día.

Los viernes tienen una energía especial, una mezcla de alivio y entusiasmo que muchos aprovechan para confiar un poco más en la suerte. Algunos eligieron sus cifras guiados por su signo zodiacal, otros jugaron por fechas familiares o por esos números que parecen perseguirlos toda la vida. Lo cierto es que el Astro Luna vuelve a reunir superstición, emoción y expectativa, recordándonos que cada jugada guarda detrás una historia distinta.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Viernes 14 de Noviembre 2025

El viernes 14 de noviembre llega con ese aire vibrante que anuncia el inicio del fin de semana, y con él, una nueva oportunidad para quienes siguen de cerca el Astro Luna, el sorteo que combina intuición, astrología y azar en una sola jugada. Miles de jugadores en Colombia esperaban esta noche con la ilusión de empezar el viernes con una buena noticia. Y ahora, ese momento por fin llegó: el resultado oficial del sorteo ya fue confirmado.

El número ganador: 2632

Y el signo zodiacal: Sagitario.

Requisitos para cobrar un premio en el Super Astro Luna

Para reclamar un premio del Super Astro Luna, es necesario presentar ciertos documentos que varían según el valor ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Premios menores a 48 UVT (aprox. $2.259.120 COP ): debes presentar el tiquete original , debidamente diligenciado, tu documento de identidad original y una copia ampliada al 150% . Estos pagos suelen hacerse directamente en redes autorizadas como Su Red o SuperGIROS .

(aprox. ): debes presentar el , debidamente diligenciado, tu y una . Estos pagos suelen hacerse directamente en redes autorizadas como o . Premios entre 48 y 181 UVT (entre aprox. $2.259.120 y $8.518.765 COP ): además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos), disponible en el punto de pago.

(entre aprox. ): además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el (Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos), disponible en el punto de pago. Premios superiores a 181 UVT (más de aprox. $8.518.765 COP): se debe aportar todo lo anterior más una certificación bancaria a nombre del ganador, con fecha de expedición no mayor a 30 días. Estos premios se pagan mediante transferencia bancaria, normalmente en un plazo cercano a ocho días hábiles.

En todos los casos, el tiquete debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras, tachones o daños, y la copia del documento debe ser totalmente legible, ya que cualquier irregularidad puede invalidar el cobro.

Impuestos aplicados a los premios del Super Astro Luna

Los premios del Super Astro Luna están sujetos a dos cargas tributarias principales, que se aplican según el monto ganado:

Retención en la fuente del 20% : se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT . Esta retención corresponde al impuesto sobre ganancias obtenidas en juegos de suerte y azar.

: se aplica únicamente a premios . Esta retención corresponde al impuesto sobre ganancias obtenidas en juegos de suerte y azar. GMF (4×1000): es el Gravamen a los Movimientos Financieros que aplica a la transacción realizada cuando el ganador recibe o retira el dinero del premio. Este impuesto siempre lo asume el beneficiario del dinero.

En premios que superan 182 UVT, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria, y los descuentos correspondientes se aplican antes de entregar el valor neto al ganador. Estas obligaciones fiscales son automáticas y garantizan el cumplimiento de las normas tributarias vigentes en Colombia. Si quieres, puedo convertir esta información en una tabla, un resumen para redes o un paso a paso más corto.