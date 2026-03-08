La noche del sábado 7 de marzo de 2026 llega a su momento más esperado para miles de jugadores en Colombia con el tradicional sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las loterías más antiguas y representativas del país. Cada semana, a las 10:40 p.m., este histórico juego convoca a familias enteras que siguen con atención el desarrollo del sorteo y revisan sus billetes con la ilusión de obtener el gran premio sorteo.

A lo largo de los años, la lotería boyacense ha logrado consolidarse como una institución profundamente ligada a la tradición regional y nacional. Su sorteo sabatino no solo representa una oportunidad para los jugadores que esperan ganar un importante premio sorteo, sino que también forma parte de una dinámica económica y social que beneficia a distintos sectores del país.

Con el resultado ya anunciado, los participantes pueden verificar si su billete coincide con la combinación ganadora de esta jornada.

Premio Mayor Lotería de Boyacá del sábado 7 de marzo

Tras el desarrollo del sorteo oficial, estos son los datos correspondientes al resultado principal de la noche.

Número: 4715

Serie: 336

Se recomienda revisar cuidadosamente el billete adquirido y conservarlo en buen estado, ya que es el documento necesario para reclamar cualquier premio sorteo en caso de resultar ganador dentro de esta tradicional lotería de Colombia.

Aporte de las loterías al sistema de salud en Colombia

Uno de los aspectos más importantes del sistema de lotería en Colombia es su contribución al financiamiento del sistema de salud. Los recursos generados por cada premio sorteo y por la comercialización de billetes no solo se destinan a cubrir los pagos a los ganadores, sino que también cumplen una función social clave dentro del país.

Una parte significativa de los ingresos provenientes de las loterías se transfiere a los fondos de salud de los departamentos y a programas destinados al fortalecimiento del sistema sanitario. Este modelo permite que los sorteos semanales contribuyan indirectamente al sostenimiento de hospitales, programas de atención médica y proyectos relacionados con la salud pública.

De esta manera, cada billete adquirido representa también una pequeña contribución a una red más amplia de servicios sociales. Aunque el objetivo principal para los jugadores es obtener un premio sorteo, el funcionamiento de estas loterías tiene un impacto que trasciende el ámbito del entretenimiento.

Este sistema solidario ha permitido que durante décadas las loterías se mantengan como una fuente complementaria de recursos para la salud en distintos departamentos del país, fortaleciendo programas que benefician a millones de ciudadanos.

Lotería de Boyacá: generación de empleo y dinamización del comercio local

La Lotería de Boyacá también desempeña un papel relevante en la economía regional del departamento de Boyacá. A través de su red de distribuidores y vendedores autorizados, esta lotería genera oportunidades de empleo para cientos de personas que participan en la comercialización de los billetes en diferentes municipios.

Los puntos de venta instalados en tiendas, kioscos, plazas comerciales y calles concurridas se convierten en espacios donde diariamente se promueve la compra de billetes y se mantiene viva la tradición de participar en el sorteo sabatino. Esta actividad no solo beneficia a los vendedores directos, sino que también impulsa el movimiento económico en pequeños negocios locales.

Además, los distribuidores autorizados desempeñan un papel fundamental en la logística y distribución de los billetes en todo el país, asegurando que los jugadores tengan acceso a participar en el premio sorteo semanal. Este proceso involucra a transportadores, agentes comerciales y redes de comercialización que contribuyen a la economía regional.

Gracias a esta estructura, la lotería se convierte en un motor económico que dinamiza el comercio local y fortalece el tejido productivo del departamento. Así, cada sorteo no solo despierta la ilusión de los jugadores que esperan ganar, sino que también respalda una actividad económica que beneficia a numerosas familias vinculadas al sector.

Mientras concluye la jornada del sábado en Colombia, miles de personas revisan sus billetes con atención tras conocer el resultado de la Lotería de Boyacá, soñando con que el próximo premio sorteo pueda cambiar su historia y traer nuevas oportunidades.