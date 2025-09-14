La Lotería de Boyacá llevó a cabo su esperado sorteo del sábado 13 de septiembre en Colombia, con un espectacular premio mayor de $15.000 millones. Este juego tradicional sigue siendo uno de los más atractivos del país gracias a su robusto plan de premios, que incluye no solo el gran acumulado, sino también atractivos secos y aproximaciones. Si compraste tu billete, revisa a continuación la información clave de este sorteo.
Resultado de la Lotería de Boyacá – Sábado 13 septiembre
Este número corresponde al Premio Mayor del sorteo del sábado.
- Premio Mayor: 2885
- Serie: 336
Premios secos principales de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: $1.000 millones (valor neto: $664 millones)
- Premio Alegría: $400 millones (valor neto: $265.600.000)
- Premio Ilusión: $300 millones (valor neto: $199.200.000)
- Premios Esperanza: $100 millones (valor neto: $66.400.000)
- Premios Berraquera (4): $50 millones (valor neto: $33.200.000)
- Premios Optimismo (15): $20 millones (valor neto: $13.280.000)
- Premios Valentía (36): $10 millones (valor neto: $6.640.000)
Aproximaciones sin serie al premio mayor
- 469 premios por tener el número completo en diferente serie: $4 millones (valor neto: $2.656.000)
- 4.221 premios por coincidir las tres primeras o tres últimas cifras: $72.289 (valor neto: $60.000)
- 42.210 premios por coincidir dos primeras o dos últimas cifras: $48.192 (valor neto: $40.000)
- 417.879 premios por coincidir la última cifra: $24.096 (valor neto: $20.000)
Aproximaciones con serie al premio mayor
- 9 premios por tres primeras o últimas cifras: $20 millones (valor neto: $13.280.000)
- 90 premios por dos primeras o dos últimas cifras: $8 millones (valor neto: $5.312.000)
- 891 premios por última cifra: $712.777 (valor neto: $591.000)
- 8.910 premios por serie del mayor: $24.096 (valor neto: $20.000)
Premios secos en diferente serie
- 17.955 premios por secos en diferente serie: $24.096 (valor neto: $20.000)