La noche del sábado se instala con fuerza en Colombia, con alta actividad social, encuentros familiares y espacios de entretenimiento en distintos rincones del país. En medio de ese ambiente, el Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más esperados del chance, especialmente en el Valle del Cauca y otras regiones donde cuenta con gran respaldo.

A las 10:00 p.m., el sorteo de este 18 de abril de 2026 se llevó a cabo con normalidad, concentrando la atención de miles de jugadores que hacen una pausa para verificar si lograron algún premio dentro de la lotería.

Resultado del Chontico Noche hoy sábado 18 de abril de 2026

Este fue el resultado oficial del sorteo de Chontico Noche en Colombia:

Número Ganador: 1398

Quinta Balota: 4

Revise su colilla cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio en este chance.

La importancia de la quinta balota en el Chontico Noche

En el Chontico Noche, la quinta balota cumple un papel complementario dentro del resultado del sorteo. Aunque el número principal concentra la atención, este elemento adicional puede ser determinante según la modalidad elegida dentro del chance.

Entender su función permite:

Interpretar correctamente el resultado completo

Validar ciertos tipos de acierto

Evitar errores al momento de revisar la colilla

Por eso, no basta con verificar las cuatro cifras; es clave tener en cuenta todos los componentes del resultado para confirmar un posible premio en la lotería.

Un cierre de jornada con tradición y expectativa

El Chontico Noche se ha consolidado como una tradición nocturna dentro del chance en Colombia, especialmente los sábados, cuando la jornada está cargada de sorteos y expectativas.

Su horario y dinámica lo convierten en un punto de cierre para muchos jugadores, que aprovechan el final del día para revisar resultados con calma y cerrar la jornada con la ilusión de haber acertado.

En una noche de sábado marcada por el movimiento y la expectativa, el Chontico Noche reafirma su lugar como uno de los sorteos más seguidos dentro de la lotería, acompañando a miles de jugadores en todo el país.