El viernes 20 de marzo llega con la expectativa de miles de jugadores que buscan conocer el resultado oficial del Chontico Día. Como cada jornada, quienes participaron en este popular sorteo están atentos al momento de descubrir el número ganador, revisando sus cifras para saber si la suerte estuvo de su lado.

El Chontico Día en Colombia se mantiene como uno de los juegos de chance más consultados a diario. Su dinámica simple -elegir cuatro números y esperar el resultado- hace que cada sorteo esté cargado de emoción, especialmente cuando se publica el resultado y comienza la revisión de jugadas en todo el país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 20 de Marzo 2026

Aquí encontrarás el resultado confirmado del Chontico Día para verificar rápidamente tu número y saber si tu jugada aparece entre las cifras premiadas de esta jornada.

Número Ganador: 4467

Y la 5ta Balota: 0.

Cómo se pagan los premios de la lotería Chontico Día

El Chontico Día tiene un sistema de premios que escala según lo que aciertes. El pago más alto llega cuando logras las cuatro cifras exactas en el mismo orden, con un premio que puede ser de hasta 4.500 veces lo jugado. Es decir, una jugada sencilla puede convertirse en una ganancia importante, razón por la que el resultado genera tanta expectativa todos los días.

Pero no todo depende del acierto perfecto. También puedes ganar con coincidencias parciales: acertar las tres últimas cifras, las dos finales o incluso solo la última cifra también tiene premio. Este modelo hace que más jugadores tengan opciones de ganar y que cada resultado oficial del Chontico Día mantenga la emoción.

Dónde ver los resultados del sorteo Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se realiza en vivo todos los días a la 1:00 p.m., y se puede seguir a través de Telepacífico, donde se anuncia el número ganador en tiempo real.

Si no alcanzas a verlo en directo, no pasa nada. El resultado del Chontico Día en Colombia se publica pocos minutos después en la página oficial, redes verificadas y puntos autorizados. Lo clave es siempre consultar fuentes confiables para confirmar el número ganador sin errores.