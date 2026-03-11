El miércoles 11 de marzo llega con una nueva oportunidad para los jugadores del chance que esperan conocer el resultado oficial del Chontico Día. Este sorteo diario se ha convertido en una de las consultas más frecuentes entre quienes siguen de cerca las loterías en Colombia, especialmente al momento de comprobar si las cuatro cifras elegidas coincidieron con el número ganador del día.

Cada jornada, miles de personas revisan el resultado del Chontico Día para saber si su jugada resultó premiada. Algunos eligen números ligados a fechas importantes, otros se dejan llevar por la intuición o por el número automático. Lo cierto es que, cuando se publica el número ganador del Chontico Día, la emoción se apodera de quienes esperan confirmar si la suerte estuvo de su lado.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 11 de Marzo 2026

Aquellos que busquen verificar rápidamente la jugada ganadora, aquí encontrarán el resultado de la lotería Chontico Día actualizado para comprobar si su número fue el afortunado.

Número Ganador: 4886

Y la 5ta Balota: 0.

Cómo suelen elegir su número los jugadores del Chontico Día

Para muchos jugadores, elegir el número del Chontico Día es casi un ritual. Es común que se escojan cifras con significado personal, como fechas de cumpleaños, aniversarios o números familiares, convirtiendo la jugada en algo más especial que un simple intento de azar. Esa conexión personal hace que cada sorteo tenga un toque emocional mientras se espera el resultado del Chontico Día.

Otros prefieren experimentar con combinaciones distintas: revisan resultados anteriores, repiten números que alguna vez les dieron suerte o prueban secuencias que sienten “pendientes”. También está la opción más práctica, el número automático del Chontico Día, que genera una combinación al azar en segundos y es ideal para quienes quieren jugar rápido y dejar todo en manos de la suerte.

El premio mayor del Chontico Día en Colombia

El mayor atractivo del juego está en acertar las cuatro cifras exactas del Chontico Día. Cuando esto ocurre, el premio puede llegar a 4.500 veces lo invertido, lo que significa que una jugada de $1.000 podría convertirse en $4.500.000. Por eso, cada día a la 1:00 p.m., miles de jugadores revisan el resultado oficial del Chontico Día para confirmar si su número fue el ganador.

Además del premio mayor, el sorteo también cuenta con la modalidad combinado, que paga incluso si las cuatro cifras aparecen en un orden diferente. En ese caso, el premio puede alcanzar 208 veces el valor jugado, ampliando las opciones de ganar y manteniendo el interés de los jugadores en cada edición del Chontico Día en Colombia.