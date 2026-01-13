El sorteo de la Caribeña Día correspondiente a este martes 13 de enero de 2026 ya se encuentra disponible para todos los jugadores del país. Como es habitual, miles de personas consultan este resultado diario para verificar si lograron un premio dentro de esta modalidad de chance que opera bajo reglamentación nacional en Colombia.

A continuación encontrará el registro oficial del sorteo, dispuesto de acuerdo con los protocolos exigidos para la publicación de resultados diarios en los juegos territoriales.

La Caribeña Día del martes 13 de enero

Número Ganador: 3489

Quinta Balota: 6.

Caribeña Día y la ampliación a cinco cifras: el impacto en los jugadores

La adopción del formato de cinco cifras para las apuestas de chance ha comenzado a generar cambios importantes entre quienes participan habitualmente en la Caribeña Día. Con esta transición, los operadores se encuentran ajustando paulatinamente sus plataformas, terminales físicas y sistemas de validación, con el fin de cumplir los lineamientos técnicos contenidos en el marco normativo emitido por el Gobierno Nacional.

Este proceso abre la puerta a un escenario más competitivo y atractivo: más combinaciones posibles, una estructura de premios ampliada y una mayor variedad de modalidades de juego. Adicionalmente, la expectativa de aumentar la base de jugadores permite proyectar un incremento significativo en las transferencias para la salud, uno de los objetivos centrales de la regulación vigente. En este sentido, cada sorteo de la Caribeña Día se fortalece como motor de financiación social y como una alternativa legal de entretenimiento en Colombia.

Estructura de pagos en Caribeña Día: así se calcula cada premio

Los juegos de chance que operan con cinco cifras, como la Caribeña Día, se rigen por un sistema de pagos que depende del tipo de acierto y del valor apostado por el jugador. Esta estructura permite que cada participante elija su modalidad según sus expectativas, manteniendo la claridad sobre los posibles retornos de su inversión.

Acertar cinco cifras en su orden : $38.000 por cada peso apostado.

: $38.000 por cada peso apostado. Acertar cinco cifras en cualquier orden : $100 por cada peso apostado.

: $100 por cada peso apostado. Acertar únicamente la última cifra : devuelve el valor total apostado.

: devuelve el valor total apostado. Acertar cuatro cifras en su orden : $4.500 por cada peso apostado.

: $4.500 por cada peso apostado. Acertar cuatro cifras en cualquier orden : $208 por cada peso apostado.

: $208 por cada peso apostado. Acertar tres cifras en su orden : $400 por cada peso apostado.

: $400 por cada peso apostado. Acertar tres cifras en cualquier orden : $83 por cada peso apostado.

: $83 por cada peso apostado. Acertar dos cifras en su orden : $50 por cada peso apostado.

: $50 por cada peso apostado. Acertar la última cifra: $5 por cada peso apostado.

Este plan de pagos es indispensable para entender el funcionamiento de los sorteos, ya que determina cuál modalidad resulta más conveniente para cada tipo de jugador. Con esta información clara, la Caribeña Día continúa siendo una de las apuestas más consultadas y tradicionales en el Caribe colombiano.