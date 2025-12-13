La lotería Súper Astro Sol sigue conquistando a miles de jugadores en Colombia, quienes cada día ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos y su signo zodiacal. El sorteo correspondiente al sábado 13 de diciembre de 2025 se realizó bajo los protocolos de transparencia establecidos por Coljuegos, garantizando total legalidad y confianza. A continuación, te presentamos el resultado ganador y dos temas de interés para quienes siguen este popular juego de chance.

Número ganador del Súper Astro Sol del sábado 13 de diciembre

Número Ganador: 6794

Signo Zodiacal: Cáncer

¿Cómo se calculan las ganancias en el Súper Astro Sol según el valor apostado?

Uno de los atractivos más grandes de este sorteo es que el valor del premio depende directamente del monto que el jugador decide apostar. En el Súper Astro Sol, las combinaciones ganadoras pueden ser de una, dos, tres o cuatro cifras, además de la coincidencia con el signo zodiacal. Entre mayor sea la coincidencia y el valor apostado, más altas serán las ganancias obtenidas.

Por ejemplo, si un apostador elige una jugada de cuatro cifras con signo y apuesta un valor alto, el pago puede multiplicar de manera significativa su inversión inicial. Esto convierte al Súper Astro en una de las modalidades de chance más flexibles y atractivas en el mercado de las loterías de Colombia, ya que cada jugador ajusta su estrategia según sus posibilidades económicas y expectativas de premio.

¿Qué hacer si ganas en Colombia el Súper Astro Sol?

Si resultas ganador, el primer paso es conservar en buen estado tu colilla o comprobante de juego. Luego, debes acercarte a un punto de venta autorizado o al operador correspondiente para realizar la validación.

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a la retención en la fuente, de acuerdo con la legislación vigente en Colombia. Además, es fundamental presentar tu documento de identidad original y reclamar el dinero dentro del plazo legal, que suele ser de un año desde la fecha del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al premio caduca automáticamente.

¿Cómo influye el signo zodiacal en el resultado del Súper Astro Sol?

A diferencia de otras loterías, el Súper Astro Sol incorpora un elemento adicional de azar: el signo zodiacal. Este detalle añade una capa simbólica que muchos jugadores consideran determinante. Aunque el sorteo es completamente aleatorio, muchos participantes eligen su signo solar o ascendente como una forma de conectar la suerte con la astrología, haciendo que el juego adquiera un valor más personal y místico.

Desde el punto de vista técnico, el signo zodiacal es seleccionado mediante una balotera independiente, garantizando que cada combinación tenga la misma probabilidad de salir. Esta doble dinámica —números y signos— es la que hace de este sorteo uno de los más llamativos del país.