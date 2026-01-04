El mercado de fichajes sigue dejando capítulos intensos en el Fútbol Profesional Colombiano, y uno de los más sensibles para la hinchada rojiblanca tuvo un desenlace feliz. Tras varias semanas de conversaciones, idas y vueltas, Yimmi Javier Chará y Junior de Barranquilla lograron alcanzar un acuerdo definitivo para extender su vínculo por un año más, confirmando que la prioridad del volante siempre fue continuar en la institución.

Pese a contar con varias ofertas formales sobre la mesa desde hace cerca de un mes, el experimentado futbolista de 34 años nunca ocultó que su prioridad 1A era Junior. A eso se sumó un factor clave: la voluntad de su entorno familiar, que expresó con claridad su deseo de seguir viviendo en Barranquilla, ciudad donde se sienten cómodos, respetados y profundamente identificados con la gente.

El ajuste salarial que destrabó la negociación

El punto de quiebre llegó este domingo. Luego de intensas conversaciones, Yimmi Chará aceptó el esfuerzo económico que la familia Char —propietaria del club— venía solicitando desde hacía un par de semanas. El pedido era claro: ajustar su salario a una cifra acorde a su edad y el escenario financiero del Fútbol Colombiano.

Desde la dirigencia siempre hubo respeto y admiración por la trayectoria del jugador, su profesionalismo y el compromiso demostrado con la camiseta rojiblanca. No obstante, también dejaron en claro que su continuidad solo sería viable con una reducción salarial significativa, teniendo en cuenta que hasta diciembre de 2025 Chará fue uno de los futbolistas mejor pagos no solo de Junior, sino del FPC en general.

El club cumplió íntegramente el último contrato firmado por dos años, y ahora necesitaba reordenar cargas financieras. Finalmente, el jugador entendió el contexto, valoró el respaldo del club y dio el paso que faltaba para cerrar el acuerdo.

Libertadores, familia y sentido de pertenencia

En la balanza de Yimmi Chará pesaron varios factores determinantes. El cariño de la hinchada, la estabilidad familiar en Barranquilla y, especialmente, la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2026 con Junior terminaron inclinando la decisión.

El nuevo contrato, ya acordado en términos y condiciones, será por un año y con cifras más ajustadas a la realidad del fútbol colombiano. El volante se presentará este mismo lunes a iniciar entrenamientos bajo las órdenes del técnico uruguayo Alfredo Arias, quien fue una pieza clave en todo este proceso.

Alfredo Arias y la reinvención de Yimmi Chará

La postura del entrenador fue determinante. Arias fue quien logró reconvertir a Yimmi Chará en un volante central funcional, dejando atrás su histórico rol como extremo por banda, una posición que ya no se ajusta del todo a su actual condición física.

En su nueva función, Chará ha respondido con creces: manejo de tiempos, orden táctico, lectura de partido y liderazgo silencioso. Arias entiende que, pese a la edad, encontrar un reemplazo con ese nivel de experiencia y comprensión del juego no sería sencillo.

Además, el DT valora enormemente su rol dentro del vestuario: liderazgo positivo, profesionalismo absoluto en cada entrenamiento y un comportamiento ejemplar que sirve de referencia para los jugadores más jóvenes.

Ofertas tentadoras que no cambiaron la decisión

Durante las semanas de incertidumbre, Yimmi Chará fue fuertemente buscado por Deportivo Cali, club del que es hincha confeso, y las propuestas desde el Valle fueron serias y competitivas. Desde el exterior también hubo interés concreto: León FC y Tijuana FC de México pusieron sobre la mesa números superiores a los ofrecidos por Junior.

Sin embargo, el jugador siempre tuvo claro que su deseo, y el de su familia, era mantener la estabilidad en Barranquilla. Esa convicción terminó marcando el rumbo de una negociación que hoy encuentra su final feliz.

Junior retiene a uno de sus referentes, Yimmi Chará se queda donde quería estar y la novela del mercado cierra con un mensaje claro: cuando hay voluntad de ambas partes, los acuerdos llegan.