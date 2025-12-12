El talentoso Yeison Guzmán, volante creativo antioqueño de 27 años, acaba de terminar una temporada turbulenta en el Fortaleza de Brasil. Aunque llegó con expectativas enormes tras cerca de 4 millones de dólares que se pagaron por su ficha, el club del Noreste no logró sostener la categoría en el Brasileirao, obligando a una profunda reestructuración deportiva y económica de cara al 2026. Dentro de esa limpieza, el nombre del colombiano aparece entre los primeros candidatos para salir, pues su rendimiento —apenas cinco partidos jugados— no convenció a la dirigencia ni al cuerpo técnico encabezado por Martín Palermo.

Aun así, mientras en Brasil la situación es compleja, en el Fútbol Profesional Colombiano la historia cambia por completo: Guzmán es un jugador codiciado, con un prestigio intacto por lo que hizo en Envigado, Deportes Tolima y Atlético Nacional, escuadras donde brilló como uno de los mediocampistas más talentosos del rentado local. Por ello, al menos cuatro clubes grandes de Colombia están listos para aprovechar su situación contractual y pujar por un préstamo que sería considerado una verdadera ganga de mercado.

Millonarios: una operación que podría revivir

El caso de Millonarios FC es el más llamativo porque lo tuvo prácticamente cerrado hace seis meses. Guzmán viajó a Bogotá, se presentó en la sede deportiva, estaba listo para firmar y someterse a exámenes médicos; sin embargo, el dueño de sus derechos en ese momento, el Torpedo de Rusia, cambió súbitamente las condiciones del acuerdo y exigió una venta definitiva. Esto hizo que el negocio se cayera.

Hoy el escenario es radicalmente distinto. Fortaleza quiere prestar al jugador para reducir masa salarial y no exigirá condiciones imposibles, lo que abre de nuevo la puerta para los azules, que viven un momento de reconstrucción total de cara al 2026. La posición de volante creativo es una de las prioridades del club, y Guzmán encaja perfectamente en lo que Millonarios pretende: técnica, claridad, desequilibrio y gol.

Además, el jugador ya expresó en su momento que le gustaría vestir la camiseta azul. Por talento, estilo de juego y necesidad, Millonarios vuelve a ser un destino muy posible.

Deportivo Cali: respaldo económico y un proyecto que pide un creativo

El Deportivo Cali atraviesa un renacer institucional: nuevos inversionistas, liquidez inmediata y un plan deportivo ambicioso liderado por el técnico Alberto Gamero, quien busca recuperar la grandeza del club después de varias temporadas lejos de los primeros planos.

El Cali ha intentado fichar un volante 10 sin éxito. Tocaron la puerta del Bolívar por Daniel Cataño, pero no lograron sacarlo. También preguntaron por Nicolás Benedetti, pero la operación no progresó. Ante la salida de nombres importantes y la necesidad de una figura creativa, Guzmán aparece en la lista ideal para liderar el nuevo proyecto azucarero.

Los recursos existen, el perfil encaja y el club está decidido a armar una nómina competitiva de inmediato. De los cuatro candidatos, el Deportivo Cali es quizá el que tiene mayor urgencia por esa posición.

América de Cali: la conexión David González – Guzmán vuelve a escena

América de Cali también reorganiza su proyecto para 2026, y la búsqueda de un mediocampista con características de desequilibrio, lectura ofensiva y último pase es una prioridad. En ese contexto, los escarlatas tienen un factor que los demás no poseen: David González, su entrenador.

El técnico ya dirigió a Yeison en Deportes Tolima, logrando la mejor versión futbolística del jugador. Guzmán lo ha dicho públicamente: González es el entrenador que mejor ha interpretado sus condiciones y el que más provecho le ha sacado.

Pero hay un dato más potente todavía: cuando Guzmán iba a firmar con Millonarios hace seis meses, uno de los motivos que lo convenció fue justamente que David González era el DT. Esa conexión personal y futbolística podría jugar un papel determinante en esta ventana de transferencias.

América necesita un líder creativo, Guzmán necesita un lugar donde retomar confianza y protagonismo, y González quiere un jugador que ya conoce profundamente. La ecuación, sin duda, favorece al club escarlata.

Junior de Barranquilla: músculo económico y un puesto clave que se abriría pronto

Junior de Barranquilla también estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo con Guzmán hace seis meses. De palabra, jugador y directivos tenían todo pactado. Sin embargo, las negociaciones con el Torpedo de Rusia eran tan cambiantes y rígidas que nunca se logró cerrar la operación.

Hoy la situación podría transformarse por completo. Junior está próximo a concretar la venta de José Enamorado, una de sus principales figuras, y el perfil del barranquillero es similar al de Guzmán: talento, gambetas, manejo de espacios y último pase. El cuadro tiburón necesita un reemplazo de jerarquía y experiencia inmediata.

Y si hay un equipo en Colombia con la capacidad económica y financiera para asumir un préstamo con opción de compra elevada, ese es Junior. La relación Guzmán–Junior no está cerrada; de hecho, puede reactivarse en cualquier momento si se concreta la salida de Enamorado.

Un mercado agitado y un Yeison Guzmán listo para volver a ser protagonista

La salida de Guzmán de Fortaleza parece inminente, no por falta de talento, sino por un tema estrictamente económico y deportivo del club brasileño. En contraste, en Colombia su nombre no pierde brillo; al contrario, está más vigente que nunca.

Los cuatro clubes grandes —Millonarios, Deportivo Cali, América y Junior— tienen argumentos sólidos para entrar en la negociación. El jugador quiere continuidad, protagonismo y un proyecto serio; y la Liga BetPlay conoce perfectamente lo que puede ofrecer.

El 2026 puede ser el año en que Yeison Guzmán retorne al país que lo vio brillar. Y la puja, desde ya, promete ser una de las novelas más interesantes del mercado colombiano.