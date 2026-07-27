Atlético Nacional está muy cerca de resolver una de las prioridades que se había fijado para este mercado de fichajes. Luego de explorar distintas opciones para fortalecer la defensa y encontrarse con varios obstáculos en el camino, el conjunto Verdolaga encaminó el regreso de Andrés Felipe Reyes, un futbolista surgido de sus divisiones menores que volvería al club después de consolidar su carrera en la MLS.

Las conversaciones entre la dirigencia antioqueña, el entorno del jugador y San Diego FC avanzaron de manera positiva durante los últimos días. Salvo un inconveniente de última hora, el defensor viajará a Medellín para presentar los exámenes médicos y firmar un contrato que lo vinculará por las próximas dos temporadas.

Nacional cambió de objetivo tras dos operaciones fallidas

La búsqueda de un zaguero central fue una de las tareas más complejas para Atlético Nacional en esta ventana de transferencias.

Las primeras opciones de la dirección deportiva fueron Stefan Medina y Jeisson Quiñones, dos nombres que contaban con el respaldo del cuerpo técnico para reforzar la última línea. Sin embargo, las condiciones impuestas por sus respectivos clubes terminaron alejando ambas posibilidades y obligaron a replantear la estrategia.

Fue entonces cuando volvió a tomar fuerza una alternativa que nunca desapareció del panorama: el retorno de Andrés Reyes, un jugador que conoce la institución y que siempre estuvo dispuesto a escuchar una propuesta para regresar.

San Diego FC aceptó una fórmula para destrabar la negociación

Aunque el defensor aún tenía contrato vigente con San Diego FC por seis meses más, la operación encontró una salida gracias a la disposición mostrada por todas las partes.

El futbolista manifestó su interés de regresar al club donde inició su carrera profesional, una postura que facilitó el diálogo entre las instituciones.

Finalmente, Nacional y el equipo estadounidense alcanzaron un entendimiento mediante una compensación económica que permitirá adelantar la salida del central.

Si todo marcha según lo previsto, el cronograma será el siguiente:

Viaje a Medellín.

Exámenes médicos.

Firma de un contrato por dos temporadas.

Vinculación inmediata a los entrenamientos.

Andrés Reyes: un regreso con sabor a revancha

Para Andrés Reyes, esta nueva etapa representa una oportunidad muy especial.

Desde que dejó el fútbol colombiano para iniciar su carrera en el exterior, el defensor nunca ocultó su deseo de volver a Atlético Nacional con mayor experiencia y preparado para asumir un papel más relevante dentro del equipo.

Su primera etapa con el club estuvo marcada por un proceso de crecimiento en el que no logró consolidarse plenamente debido a diferentes circunstancias.

Entre los factores que condicionaron ese ciclo estuvieron:

Problemas físicos en distintos momentos.

Escasa continuidad.

El proceso natural de adaptación al fútbol profesional.

Hoy el panorama es muy diferente y el jugador regresa con un recorrido que respalda su evolución.

La MLS fortaleció su crecimiento profesional

Desde su salida de Nacional en 2021, Reyes desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol estadounidense, donde acumuló minutos y experiencia en una liga cada vez más competitiva.

Durante ese recorrido defendió los colores de:

Inter Miami.

New York Red Bulls.

San Diego FC.

Ese proceso le permitió consolidarse como un defensor con mayor madurez, características que la dirección deportiva considera fundamentales para afrontar los desafíos de la temporada.

La defensa Verdolaga tendrá una competencia más exigente

La llegada de Andrés Reyes ampliará las alternativas del cuerpo técnico en una zona donde la competencia promete ser intensa.

William Tesillo continuará siendo uno de los referentes defensivos del equipo, mientras que varios jugadores buscarán ganarse un lugar en la formación titular.

Entre las principales opciones aparecen:

Simón García .

. Néider Parra .

. César Haydar .

. Andrés Reyes.

La intención del club es contar con una rotación de garantías para afrontar el calendario del segundo semestre, tanto en el ámbito local como en los compromisos internacionales.

Atlético Nacional resuelve una de sus prioridades

Después de varios intentos que no llegaron a buen término, Atlético Nacional encontró una alternativa que reúne varios de los requisitos que buscaba para fortalecer su defensa. El regreso de Andrés Reyes combina conocimiento de la institución, experiencia internacional y un perfil que encaja con la idea deportiva del cuerpo técnico.

Si no aparecen contratiempos en el cierre de la operación, el defensor volverá a vestir la camiseta Verdolaga con el objetivo de consolidarse definitivamente en el club donde dio sus primeros pasos como profesional.