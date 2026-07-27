El panorama de Daniel Valencia en América de Cali cambió de manera importante en las últimas semanas. Aunque el delantero ecuatoriano llegó al club como una de las principales apuestas para fortalecer el ataque, hoy su continuidad dejó de ser intocable y la institución estaría dispuesta a escuchar ofertas que permitan una eventual salida durante este mercado de fichajes.

La pérdida de protagonismo del atacante en la consideración de David González y la insistencia del cuerpo técnico por incorporar un nuevo centrodelantero modificaron por completo el escenario. Si bien todavía tiene contrato vigente por varias temporadas, tanto el futbolista como la dirigencia empiezan a contemplar la posibilidad de buscar un nuevo destino que beneficie a todas las partes.

El lugar de Daniel Valencia perdió fuerza en América

La situación del delantero ecuatoriano comenzó a cambiar conforme avanzó la planificación deportiva del segundo semestre.

Aunque Daniel Valencia llegó procedente del Manta FC con grandes expectativas gracias a su capacidad goleadora en el fútbol ecuatoriano, su adaptación al conjunto Escarlata no ha sido la esperada.

En apenas siete meses con el club, el atacante no logró consolidarse como el referente ofensivo que imaginaba la dirigencia cuando decidió adquirir la totalidad de sus derechos deportivos y firmarle un contrato hasta el 31 de diciembre de 2028.

Hoy, tanto el cuerpo técnico como los directivos coinciden en que el equipo necesita reforzar esa posición.

David González sigue pidiendo un centrodelantero

Uno de los factores que más influye en el futuro del ecuatoriano es la postura del entrenador David González.

El técnico ha reiterado en varias oportunidades que necesita un delantero con características distintas para liderar el ataque del equipo.

Actualmente, América de Cali cuenta con tres alternativas para esa posición:

Daniel Valencia .

. Tomás Ángel .

. Gustavo Adrián Ramos.

Sin embargo, el entrenador considera que tanto Valencia como Tomás Ángel ofrecen mejores prestaciones actuando como segundos delanteros o atacando desde los costados, aprovechando los espacios y la movilidad.

En cuanto a Gustavo Adrián Ramos, valora su experiencia y profesionalismo, pero entiende que, a sus 40 años, necesita administrar cuidadosamente las cargas físicas durante una temporada exigente.

América ha buscado varios delanteros sin éxito

La intención de incorporar un nuevo atacante no es reciente.

Durante las dos últimas ventanas de transferencias, América de Cali adelantó conversaciones con diferentes futbolistas, aunque ninguna negociación terminó concretándose.

Entre los nombres que estuvieron sobre la mesa aparecen:

José Neris .

. Alex Valera .

. Erick Ramírez .

. Francisco Fydriszewski .

. Guillermo Paiva.

En todos los casos existieron acercamientos importantes, pero las diferencias económicas terminaron frustrando las operaciones.

El jugador siente falta de confianza

Según se conoció, Daniel Valencia nunca vio como un problema que el club buscara competencia para su posición.

Lo que realmente ha generado inconformidad en el delantero es la escasa participación que ha recibido durante la pretemporada y en el inicio del nuevo campeonato.

El caso más reciente ocurrió frente a Internacional de Bogotá, compromiso en el que ingresó al terreno de juego recién en el minuto 82.

Desde el entorno del futbolista consideran que la confianza del entrenador ha disminuido considerablemente, situación que alimenta la posibilidad de buscar nuevos horizontes donde pueda tener mayor continuidad.

Los números todavía no respaldan al ecuatoriano

Más allá de las sensaciones del jugador, las estadísticas tampoco juegan completamente a su favor.

Hasta el momento, Daniel Valencia registra:

23 partidos disputados .

. 5 goles convertidos.

Aunque buena parte de esas apariciones fueron ingresando desde el banco de suplentes o sin completar los 90 minutos, el rendimiento ofensivo todavía está por debajo de las expectativas que generó su fichaje.

Curiosamente, una parte importante de la hinchada americana considera que el atacante merece más oportunidades.

En redes sociales son numerosos los aficionados que sostienen que el delantero necesita continuidad para demostrar el potencial que exhibió en Ecuador y que la falta de confianza ha influido directamente en su rendimiento.

América escuchará propuestas por el delantero

Mientras continúa la búsqueda de un nuevo centrodelantero, la dirigencia del club también analiza distintos escenarios para el futuro del atacante ecuatoriano.

La institución estaría dispuesta a estudiar ofertas tanto por una venta definitiva como por un préstamo con un cargo importante, siempre que las condiciones resulten convenientes.

Cabe recordar que América de Cali invirtió cerca de 1,2 millones de dólares para adquirir los derechos deportivos de Daniel Valencia, por lo que la intención es recuperar una cifra cercana a esa inversión si aparece un interesado con una propuesta seria.

Por ahora, la decisión definitiva dependerá del desarrollo del mercado. Mientras el club continúa buscando un nuevo referente para el ataque, el futuro de Daniel Valencia permanece abierto y su permanencia en el conjunto Escarlata ya no parece tan segura como hace apenas unos meses.