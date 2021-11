El máximo accionista del América de Cali habló sobre la situación de su equipo para el próximo año y dio un panorama general del FPC.

En los últimos años, el fútbol sudamericano está viéndose muy desbalanceado por la gran inversión que se hace en el fútbol de Brasil, mientras que países como Colombia parece que van en retroceso. La pandemia dejó muy golpeado al fútbol colombiano y uno de los dirigentes se atrevió a asegurar que todos los equipos están en quiebra. Fue el caso de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali.

+ Tulio Gómez y los técnicos que le gustan para el América

En diálogo con RCN Radio Cali, fue consultado sobre alguna contratación de élite para el 2022 y aseguró que ni América ni otro equipo está en condiciones. “No hay posibilidades económicas de hacer contrataciones de élite. Todos los equipos en Colombia están quebrados. Sabemos que algunos tienen los respaldos económicos como el caso de Nacional, Junior, de pronto Millonarios, Tolima va a Copa Libertadores y por ahí tiene algo de alivio, pero es que nosotros recibimos 1 millón de dólares por televisión y la taquilla este año ha sido paupérrima, los patrocinadores nos han apoyado pero no es suficiente“.

Y añadió. “Hay que tener buena entrada, ingresos de TV y venta de jugadores para tener un punto de equilibrio. Aquí en Colombia los directivos no vivimos del fútbol, el fútbol vive de nosotros. Vea por el ejemplo en el Cali que no tienen un mecenas y se endeudan cada día más. Aquí los equipos sobreviven, si no vendemos jugadores no somos sostenibles, infortunadamente es así, por eso que apenas sale un jugador bueno ahí mismo se vende, no tenemos como aguantarlos porque les ofrecen 4 o 5 veces más salario y tenemos que buscar recursos para pagar los salarios“.